Врачи шокируют: сон в этой позе убивает ваш организм быстрее, чем вы думаете

Многие любят спать на животе, считая эту позу комфортной и безопасной. Однако врачи и ортопеды отмечают: это одна из самых опасных поз для вашего тела. Новое исследование Американской ассоциации сна и ортопедических клиник показало, что сон на животе оказывает негативное влияние на сердце, позвоночник и нервную систему .

Сон на животе может вредить сердцу и позвоночнику: врачи назвали главные риски

Во-первых, во время сна на животе позвоночник оказывается в неестественном положении. Спина прогибается, шея поворачивается в сторону, а это создает дополнительную нагрузку на шейный и поясничный отделы . Со временем это приводит к хроническим болям в спине, ущемлению нервов и даже межпозвонковым грыжам . Ученые подчеркивают: те, кто спит в такой позе более 5–7 лет, на 30% чаще сталкиваются с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Во-вторых, сон на животе ухудшает работу сердца и легких . Когда человек лежит на животе, диафрагма и грудная клетка сжимаются, что затрудняет полноценное дыхание. Вследствие этого сердце и легкие работают в усиленном режиме, что увеличивает риск артериальной гипертензии и хронической гипоксии . По данным кардиологов, особенно опасно спать на животе людям с уже имеющимися сердечными проблемами или повышенным давлением.

В третьих, такая поза повышает риск повреждения внутренних органов и появления отеков . Давление на живот может нарушать кровообращение во внутренних органах, что отрицательно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и почек. А это, в свою очередь, способно вызвать утреннюю усталость, головную боль и снижение концентрации в течение дня.

Специалисты советуют перейти на бок или на спину . Сон на боку обеспечивает естественное положение позвоночника и позволяет легче дышать, а также снижает риск апноэ сна и храпа . Врачи советуют использовать специальные ортопедические подушки для поддержки шеи и спины, а также подложив небольшую подушку между коленами, чтобы уменьшить нагрузку на поясницу.

Даже короткие эксперименты, когда человек спит на боку в течение двух недель, показывают значительное улучшение самочувствия: исчезают ночные боли в спине, уменьшается утренняя усталость, улучшается качество сна.

