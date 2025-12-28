Лікарі шокують: сон в цій позі вбиває ваш організм швидше, ніж ви думаєте

Багато людей люблять спати на животі, вважаючи цю позу комфортною та безпечною. Однак лікарі та ортопеди наголошують: це одна з найнебезпечніших поз для вашого тіла. Нове дослідження Американської асоціації сну та ортопедичних клінік показало, що сон на животі негативно впливає на серце, хребет і нервову систему.

Сон на животі може шкодити серцю та хребту: лікарі назвали головні ризики

По-перше, під час сну на животі хребет опиняється у неприродному положенні. Спина прогинається, шия повертається набік, а це створює додаткове навантаження на шийний та поперековий відділи. З часом це призводить до хронічних болів у спині, защемлення нервів і навіть міжхребцевих гриж. Вчені підкреслюють: ті, хто спить у такій позі понад 5–7 років, на 30% частіше стикаються з проблемами опорно-рухового апарату.

По-друге, сон на животі погіршує роботу серця та легенів. Коли людина лежить на животі, діафрагма і грудна клітка стискаються, що ускладнює повноцінне дихання. Внаслідок цього серце і легені працюють у посиленому режимі, а це збільшує ризик артеріальної гіпертензії та хронічної гіпоксії. За даними кардіологів, особливо небезпечно спати на животі людям із вже наявними серцевими проблемами або підвищеним тиском.

По-третє, така поза підвищує ризик пошкодження внутрішніх органів та появи набряків. Тиск на живіт може порушувати кровообіг у внутрішніх органах, що негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту та нирок. А це, у свою чергу, здатне спричинити ранкову втому, головний біль і зниження концентрації протягом дня.

Фахівці радять перейти на бік або на спину. Сон на боці забезпечує природне положення хребта і дозволяє легше дихати, а також знижує ризик апное сну та хропіння. Лікарі радять використовувати спеціальні ортопедичні подушки для підтримки шиї та спини, а також підклавши невелику подушку між колін, щоб зменшити навантаження на поперек.

Навіть короткі експерименти, коли людина спить на боці протягом двох тижнів, показують значне покращення самопочуття: зникають нічні болі у спині, зменшується ранкова втома, покращується якість сну.

