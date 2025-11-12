Всього один цей продукт допоможе вам зменшити запалення та скинути вагу

Регулярне споживання селери може покращувати травлення, підтримувати здоров'я серця, знижувати запалення та сприяти очищенню організму від токсинів.

Селера. Фото: із відкритих джерел

Екстракт, листя або сік селери може допомогти підтримувати здоровий рівень кров'яного тиску та сприяти лікуванню високого кров'яного тиску.

Високий рівень холестерину та тригліцеридів є факторами, що сприяють розвитку серцевих захворювань та раптової смерті від серцевого нападу чи інсульту.

Дослідження, опубліковане на сайті Frontiersin, показало, що певні сполуки в екстрактах селери, такі як фталід та апігенін, можуть допомогти знизити рівень тригліцеридів "поганого" холестерину.

Міністерство сільського господарства США повідомляє, що селера має високий склад води (близько 95%) і містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину.

Вода з їжі та напоїв, а також продукти з високим вмістом клітковини, сприяють здоровому травленню та регулярному спорожненню. Клітковина допомагає просувати їжу по кишечнику, додаючи об'єм і поглинаючи воду, що робить кал більш м'яким та легким для спорожнення.

Селера також містить антиоксиданти, такі як вітамін С і бета-каротин, а також інші фітонутрієнти. Вітамін С може сприяти здоров'ю кишечника, збільшуючи кількість протизапальних метаболітів, що утворюються в кишечнику, тоді як бета-каротин може сприяти чисельності корисних мікробів.

За даними Sage Journals, найкориснішими частинами селери для зменшення запалення є листя і насіння.

Зменшення запалення є критично важливим, оскільки згодом воно стає значним фактором, що сприяє розвитку різних хронічних захворювань, включаючи діабет, серцево-судинні захворювання та когнітивне зниження.

Оскільки селера має низьку калорійність і багата на поживні речовини, він є корисним компонентом здорового харчування для контролю ваги.

Селера складається переважно з води і містить всього 9 калорій на одне велике стебло, що робить його відмінною закускою, яка допомагає підтримувати водний баланс і почуття ситості.

