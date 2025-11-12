logo_ukra

Всього один цей продукт допоможе вам зменшити запалення та скинути вагу

Селера - низькокалорійний овоч, багатий вітамінами, мінералами та антиоксидантами

12 листопада 2025, 08:10
Кравцев Сергей

Регулярне споживання селери може покращувати травлення, підтримувати здоров'я серця, знижувати запалення та сприяти очищенню організму від токсинів.

Всього один цей продукт допоможе вам зменшити запалення та скинути вагу

Селера. Фото: із відкритих джерел

Екстракт, листя або сік селери може допомогти підтримувати здоровий рівень кров'яного тиску та сприяти лікуванню високого кров'яного тиску.

Високий рівень холестерину та тригліцеридів є факторами, що сприяють розвитку серцевих захворювань та раптової смерті від серцевого нападу чи інсульту.

Дослідження, опубліковане на сайті Frontiersin, показало, що певні сполуки в екстрактах селери, такі як фталід та апігенін, можуть допомогти знизити рівень тригліцеридів "поганого" холестерину.

Міністерство сільського господарства США повідомляє, що селера має високий склад води (близько 95%) і містить як розчинну, так і нерозчинну клітковину.

Вода з їжі та напоїв, а також продукти з високим вмістом клітковини, сприяють здоровому травленню та регулярному спорожненню. Клітковина допомагає просувати їжу по кишечнику, додаючи об'єм і поглинаючи воду, що робить кал більш м'яким та легким для спорожнення.

Селера також містить антиоксиданти, такі як вітамін С і бета-каротин, а також інші фітонутрієнти. Вітамін С може сприяти здоров'ю кишечника, збільшуючи кількість протизапальних метаболітів, що утворюються в кишечнику, тоді як бета-каротин може сприяти чисельності корисних мікробів.

За даними Sage Journals, найкориснішими частинами селери для зменшення запалення є листя і насіння.

Зменшення запалення є критично важливим, оскільки згодом воно стає значним фактором, що сприяє розвитку різних хронічних захворювань, включаючи діабет, серцево-судинні захворювання та когнітивне зниження.

Оскільки селера має низьку калорійність і багата на поживні речовини, він є корисним компонентом здорового харчування для контролю ваги.

Селера складається переважно з води і містить всього 9 калорій на одне велике стебло, що робить його відмінною закускою, яка допомагає підтримувати водний баланс і почуття ситості.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що взимку, щоб не набрати вагу .




Джерело: https://www.verywellhealth.com/benefits-of-celery-11846689
