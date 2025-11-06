logo

Что есть зимой, чтобы не набрать вес
НОВОСТИ

Что есть зимой, чтобы не набрать вес

Питание зимой: как укрепить иммунитет и не потерять энергию

6 ноября 2025, 14:34
С наступлением холодов организм переходит в режим повышенной нагрузки — тратит больше энергии, быстрее истощается и нуждается в витаминах и питательных веществах. Чтобы поддержать иммунитет, улучшить самочувствие и не приобрести лишний вес, зимний рацион должен быть не просто сытным, а сбалансированным и теплым.

Что есть зимой, чтобы не набрать вес

Сбалансированное питание зимой

Изменяющееся в организме зимой

Холод, короткий день и нехватка солнца влияют не только на настроение, но и на физиологию. Зимой:

• снижается уровень витамина D, из-за чего страдает иммунитет и возникает усталость;

• повышается уровень кортизола — гормона стресса, увеличивающего тягу к сладкому;

• кожа и волосы становятся более сухими из-за недостатка влаги;

• возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, анемии и авитаминоза.

Как питаться зимой

Рацион должен быть более калорийным, чем летом, но без избытка жиров и сахара. Основные правила зимнего меню:

• включайте продукты, богатые витаминами A, C, D, E – для укрепления иммунитета;

• ешьте теплые блюда: супы, каши, бульоны, тушеные овощи;

• отдавайте предпочтение медленным углеводам – кашам, цельнозерновому хлебу, бобовым;

• употребляйте полезные жиры: рыбу, орехи, оливковое масло, авокадо;

• пейте 1,5–2 литра воды в день, даже если не испытываете жажды.


Что есть зимой, чтобы не набрать вес - фото 2

Продукты, которые следует добавить в зимнее меню

Цитрусовые, киви, облепиха – источник витамина C.

• Морковь, тыква, печень – содержат витамин A.

• Рыба, яйца, молочные продукты – обеспечивают витамин D.

• Орехи, авокадо, семена льна – источники витамина E и омега-3.

• Капуста, свекла, чеснок, лук – природные антиоксиданты и антивирусные продукты.

Как не переедать

Зимние холода часто провоцируют эмоциональное переедание. Чтобы этого избежать:

  • ешьте 4–5 раз в день небольшими порциями;
  • заменяйте сладости фруктами или орехами;
  • не ешьте поздно вечером – организм тратит меньше энергии.

Какие витамины нужны зимой

  • D – для иммунитета, костей и настроения;
  • C – для борьбы с вирусами;
  • A и E – для кожи и зрения;
  • B-группа – для нервной системы и энергии.


Что есть зимой, чтобы не набрать вес - фото 2

Сбалансированное зимнее питание поможет сберечь тепло, силу и красоту, даже когда за окном минус.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Детокс-программы — один из самых популярных wellness-трендов последних лет. Они обещают "очищение организма от токсинов", прилив энергии и новую жизнь всего за несколько дней. Но действительно ли они работают?



Источник: https://onclinic.ua/blog/recepty-kharchuvannya-vzymku
