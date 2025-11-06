Что есть зимой, чтобы не набрать вес

Рубрики
С наступлением холодов организм переходит в режим повышенной нагрузки — тратит больше энергии, быстрее истощается и нуждается в витаминах и питательных веществах. Чтобы поддержать иммунитет, улучшить самочувствие и не приобрести лишний вес, зимний рацион должен быть не просто сытным, а сбалансированным и теплым.
Сбалансированное питание зимой
Изменяющееся в организме зимой
Холод, короткий день и нехватка солнца влияют не только на настроение, но и на физиологию. Зимой:
• снижается уровень витамина D, из-за чего страдает иммунитет и возникает усталость;
• повышается уровень кортизола — гормона стресса, увеличивающего тягу к сладкому;
• кожа и волосы становятся более сухими из-за недостатка влаги;
• возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, анемии и авитаминоза.
Как питаться зимой
Рацион должен быть более калорийным, чем летом, но без избытка жиров и сахара. Основные правила зимнего меню:
• включайте продукты, богатые витаминами A, C, D, E – для укрепления иммунитета;
• ешьте теплые блюда: супы, каши, бульоны, тушеные овощи;
• отдавайте предпочтение медленным углеводам – кашам, цельнозерновому хлебу, бобовым;
• употребляйте полезные жиры: рыбу, орехи, оливковое масло, авокадо;
• пейте 1,5–2 литра воды в день, даже если не испытываете жажды.
Продукты, которые следует добавить в зимнее меню
• Цитрусовые, киви, облепиха – источник витамина C.
• Морковь, тыква, печень – содержат витамин A.
• Рыба, яйца, молочные продукты – обеспечивают витамин D.
• Орехи, авокадо, семена льна – источники витамина E и омега-3.
• Капуста, свекла, чеснок, лук – природные антиоксиданты и антивирусные продукты.
Как не переедать
Зимние холода часто провоцируют эмоциональное переедание. Чтобы этого избежать:
Какие витамины нужны зимой
Сбалансированное зимнее питание поможет сберечь тепло, силу и красоту, даже когда за окном минус.