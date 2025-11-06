Що їсти взимку аби не набрати вагу

Рубрики
З настанням холодів організм переходить у режим підвищеного навантаження — витрачає більше енергії, швидше виснажується і потребує вітамінів та поживних речовин. Щоб підтримати імунітет, покращити самопочуття та не набрати зайву вагу, зимовий раціон має бути не просто ситним, а збалансованим і теплим.
Збалансоване харчування взимку
Що змінюється в організмі взимку
Холод, короткий день і нестача сонця впливають не лише на настрій, а й на фізіологію. Узимку:
• знижується рівень вітаміну D, через що страждає імунітет і виникає втома;
• підвищується рівень кортизолу — гормону стресу, який збільшує тягу до солодкого;
• шкіра та волосся стають сухішими через нестачу вологи;
• зростає ризик серцево-судинних захворювань, анемії та авітамінозу.
Як харчуватися взимку
Раціон має бути калорійнішим, ніж влітку, але без надлишку жирів і цукру. Основні правила зимового меню:
• включайте продукти, багаті на вітаміни A, C, D, E — для зміцнення імунітету;
• їжте теплі страви: супи, каші, бульйони, тушковані овочі;
• віддавайте перевагу повільним вуглеводам — кашам, цільнозерновому хлібу, бобовим;
• вживайте корисні жири: рибу, горіхи, оливкову олію, авокадо;
• пийте 1,5–2 літри води на день, навіть якщо не відчуваєте спраги.
Продукти, які варто додати у зимове меню
• Цитрусові, ківі, обліпиха — джерело вітаміну C.
• Морква, гарбуз, печінка — містять вітамін A.
• Риба, яйця, молочні продукти — забезпечують вітамін D.
• Горіхи, авокадо, насіння льону — джерела вітаміну E та омега-3.
• Капуста, буряк, часник, цибуля — природні антиоксиданти та антивірусні продукти.
