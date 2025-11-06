Що їсти взимку аби не набрати вагу

З настанням холодів організм переходить у режим підвищеного навантаження — витрачає більше енергії, швидше виснажується і потребує вітамінів та поживних речовин. Щоб підтримати імунітет, покращити самопочуття та не набрати зайву вагу, зимовий раціон має бути не просто ситним, а збалансованим і теплим.

Збалансоване харчування взимку

Що змінюється в організмі взимку



Холод, короткий день і нестача сонця впливають не лише на настрій, а й на фізіологію. Узимку:

• знижується рівень вітаміну D, через що страждає імунітет і виникає втома;

• підвищується рівень кортизолу — гормону стресу, який збільшує тягу до солодкого;

• шкіра та волосся стають сухішими через нестачу вологи;

• зростає ризик серцево-судинних захворювань, анемії та авітамінозу.

Як харчуватися взимку



Раціон має бути калорійнішим, ніж влітку, але без надлишку жирів і цукру. Основні правила зимового меню:

• включайте продукти, багаті на вітаміни A, C, D, E — для зміцнення імунітету;

• їжте теплі страви: супи, каші, бульйони, тушковані овочі;

• віддавайте перевагу повільним вуглеводам — кашам, цільнозерновому хлібу, бобовим;

• вживайте корисні жири: рибу, горіхи, оливкову олію, авокадо;

• пийте 1,5–2 літри води на день, навіть якщо не відчуваєте спраги.







Продукти, які варто додати у зимове меню

• Цитрусові, ківі, обліпиха — джерело вітаміну C.

• Морква, гарбуз, печінка — містять вітамін A.

• Риба, яйця, молочні продукти — забезпечують вітамін D.

• Горіхи, авокадо, насіння льону — джерела вітаміну E та омега-3.

• Капуста, буряк, часник, цибуля — природні антиоксиданти та антивірусні продукти.

Як не переїдати



Зимові холоди часто провокують емоційне переїдання. Щоб цього уникнути:

їжте 4–5 разів на день невеликими порціями;

замінюйте солодощі фруктами або горіхами;

не їжте пізно ввечері — організм витрачає менше енергії.

Які вітаміни потрібні взимку

D — для імунітету, кісток і настрою;

C — для боротьби з вірусами;

A та E — для шкіри та зору;

B-група — для нервової системи та енергії.







Збалансоване зимове харчування допоможе зберегти тепло, силу та красу, навіть коли за вікном мінус.

