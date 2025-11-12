Всего один этот продукт поможет вам уменьшить воспаление и сбросить вес

Регулярное потребление сельдерея может улучшать пищеварение, поддерживать здоровье сердца, снижать воспаление и способствовать очищению организма от токсинов.

Сельдерей. Фото: из открытых источников

Экстракт, листья или сок сельдерея может помочь поддерживать здоровый уровень кровяного давления и способствовать лечению высокого кровяного давления.

Высокий уровень холестерина и триглицеридов являются факторами, способствующими развитию сердечных заболеваний и внезапной смерти от сердечного приступа или инсульта.

Исследование, опубликованное на сайте Frontiersin, показало, что определенные соединения в экстрактах сельдерея, такие как фталид и апигенин, могут помочь снизить уровень триглицеридов "плохого" холестерина.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что сельдерей имеет высокое состав воды (около 95%) и содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку.

Вода из пищи и напитков, а также продукты с высоким содержанием клетчатки, способствуют здоровому пищеварению и регулярному опорожнению. Клетчатка помогает продвигать пищу по кишечнику, добавляя объем и поглощая воду, что делает кал более мягким и легким для опорожнения.

Сельдерей также содержит антиоксиданты, такие как витамин С и бета-каротин, а также другие фитонутриенты. Витамин С может способствовать здоровью кишечника, увеличивая количество противовоспалительных метаболитов, образующихся в кишечнике, тогда как бета-каротин может способствовать многочисленности полезных микробов.

Согласно данным в Sage Journals, самыми полезными частями сельдерея для уменьшения воспаления являются листья и семена.

Уменьшение воспаления является критически важным, поскольку со временем оно становится значительным фактором, способствующим развитию различных хронических заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и когнитивное снижение.

Поскольку сельдерей имеет низкую калорийность и богат питательными веществами, он является полезным компонентом здорового питания для контроля веса.

Сельдерей состоит преимущественно из воды и содержит всего 9 калорий на один большой стебель, что делает его отличной закуской, которая помогает поддерживать водный баланс и чувство сытости.

