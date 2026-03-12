Виспіться, як немовля: простий трюк з ковдрами сприяє кращому сну

Скандинавський метод сну набирає великої популярності через низку переваг. Він за допомогою методу з кодрами допомагає зменшити нічні пробудження та покращити глибину відпочинку.

Скандинавський метод сну менше стосується ваших фізичних навичок сну, а більше того, як ви застилаєте ліжко та облаштовуєте свій простір для сну. Нижче наведено поради, які допоможуть досягти цього.

На відміну від традиційного способу застилання ліжка, де для обох партнерів використовується одна ковдра або покривало, скандинавська техніка передбачає використання двох окремих по одному для кожного партнера.

Рекомендується використовувати пухові ковдри.

За даними Американського фонду сну, пари часто обирають дві ковдри, які покривають приблизно половину ліжка і дозволяють трохи перекривати їх посередині. Це створює враження однієї ковдри.

Після того, як ви постеліте дві ковдри, відсуньте їх назад у верхній частині ліжка, як ви це робите зі звичайною ковдрою. Це дасть простір для розміщення декоративних подушок, щоб створити затишну атмосферу. Додати декоративний плед поверх ковдр, щоб об'єднати всі разом.

Головна ідея скандинавського методу сну у тому, щоб дати кожному партнеру можливість вибирати, як спати. З власною ковдрою ви не стягуватимете її з партнера під час сну.

Тип підковдра також може ґрунтуватися на бажаній товщині та матеріалі кожної людини, щоб найкраще регулювати температуру тіла під час сну. Те, що один партнер тремтить, поки інший потіє, більше не є проблемою.

Сон із коханою людиною може вивільняти окситоцин, який пов'язаний з покращенням емоційної регуляції, зниженням рівня стресу та кращим самопочуттям.

