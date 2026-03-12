Выспитесь, как младенец: простой трюк с одеялами способствует лучшему сну

Скандинавский метод сна набирает большую популярность из-за ряда преимуществ. Он с помощью метода с кодрами помогает уменьшить ночные пробуждения и улучшить глубину отдыха.

Скандинавский метод сна. Фото: из открытых источников

Скандинавский метод сна меньше касается ваших физических привычек сна, а больше того, как вы застилаете кровать и обустраиваете свое пространство для сна. Ниже приведены советы, которые помогут достичь этого.

В отличие от традиционного способа застилания кровати, где для обоих партнеров используется одно одеяло или покрывало, скандинавская техника предполагает использование двух отдельных, по одному для каждого партнера.

Рекомендуется использовать пуховые одеяла.

По данным Американского фонда сна, пары часто выбирают два одеяла, которые покрывают примерно половину кровати и позволяют немного перекрывать их посередине. Это создает впечатление одного одеяла.

После того, как вы постелите два одеяла, отодвиньте их назад в верхней части кровати, как вы это делаете с обычным одеялом. Это даст вам пространство для размещения декоративных подушек, чтобы создать уютную атмосферу. Добавьте декоративный плед поверх одеял, чтобы объединить все вместе.

Главная идея скандинавского метода сна заключается в том, чтобы дать каждому партнеру возможность выбирать, как ему спать. С собственным одеялом вы не будете стягивать его с партнера во время сна.

Тип пододеяльника также может основываться на желаемой толщине и материале каждого человека, чтобы лучше всего регулировать температуру тела во время сна. То, что один партнер дрожит, пока другой потеет, больше не является проблемой.

Сон с любимым человеком может высвобождать окситоцин, который связан с улучшением эмоциональной регуляции, снижением уровня стресса и лучшим самочувствием.

