Теперь вы знаете время, после которого не стоит пить кофе: иначе сон будет испорчен

Полноценный ночной сон имеет решающее значение как для физического, так и для психического здоровья. Однако на его качество влияет множество факторов — от уровня стресса до того, когда человек выпил последнюю чашку кофе.

Врач Рупи Ауджа предупредил: кофе не стоит пить после определенного времени, если вы хотите хорошо выспаться. Эксперт советует избегать кофе после 12:00 дня.

Вместо этого он предлагает выбирать бескофеиновые напитки, например ромашковый чай.

По его словам, важно создать для организма определенный вечерний ритуал.

"Когда вы готовитесь ко сну, организму нужен сигнал. Например: "Это время для сна, я пью свой ромашковый чай". Такая привычка может помочь заснуть", — пояснил врач.

Специалист также предостерегает тех, кто пьет зеленый чай перед сном. Многие люди считают, что он успокаивает, однако на самом деле он содержит довольно много кофеина.

Кофеин имеет так называемый период полувыведения от шести до восьми часов.

Это означает, что, если человек выпьет двойной эспрессо в полдень, часть кофеина может оставаться в организме даже в восемь вечера.

Специалисты National Health Service также предупреждают, что действие кофеина может длиться до семи часов.

Медики советуют не употреблять перед сном: кофе, чай, энергетические напитки, сладкие газированные напитки, некоторые травяные добавки.

Однако резко отказываться от кофеина тоже не стоит, так как это может вызвать головную боль и даже временно ухудшить сон. Лучше постепенно уменьшать его количество.

