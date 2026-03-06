Проблемы со здоровьем из-за кофе: 5 симптомов, которые точно нельзя игнорировать

Зарубежные эксперты обратили внимание на несколько сигналов организма, которые могут свидетельствовать о том, что кофе начинает оказывать негативное влияние на самочувствие. Для многих людей этот напиток стал неотъемлемой частью ежедневного ритуала, особенно утром. Однако некоторые люди употребляют его несколько раз в день, не задумываясь, что чрезмерное потребление кофе может привести к проблемам со здоровьем.

Фото: из открытых источников

Одним из признаков может быть непонятная усталость . Хотя кофеин обычно увеличивает бодрость, время от времени после нескольких чашек человек ощущает обратный эффект. Это связано с тем, что кофеин влияет на нервную систему, изменяя уровень аденозина – вещества, регулирующего чувство сонливости. Поэтому организм может испытывать резкие колебания между повышенной активностью и желанием спать.

Еще одним сигналом могут быть проблемы с пищеварением . Обычно кофе не раздражает желудок, но если после его употребления появляется жидкий стул, это может свидетельствовать о том, что организм реагирует на напиток слишком чувствительно. В таком случае следует уменьшить количество выпитого кофе.

Также специалисты предупреждают о возможном влиянии напитка на артериальное давление . У некоторых людей кофе может вызвать повышение давления и учащенное сердцебиение. Если после чашки напитка появляется слабость или чувство истощения , это может быть знаком, что организму сложно справляться с большой дозой кофеина.

Еще одним распространенным симптомом является тревожность и нервозность . Хотя кофеин помогает ощутить прилив энергии, в больших дозах он может вызвать беспокойство, раздражительность и даже влиять на производительность и поведение.

Отдельное внимание эксперты советуют обратить на нарушение сна . Если человеку тяжело заснуть или сон становится поверхностным, это может быть связано с чрезмерным употреблением кофе. Регулярные проблемы со сном способны привести к более серьезным последствиям, в частности, повышенному риску ожирения и сахарного диабета.

