Ваше здоров'я у страшний небезпеці через один популярний фрукт: несподіване відкриття

Американський лікар попереджає, що банан, фрукт, який щодня споживають мільйони людей у світі, може мати приховані ризики для здоров’я. Про це повідомляє UNILAD.

Фото: з відкритих джерел

Доктор Даніель Помпа, фахівець із клітинного здоров’я зі штату Юта, який має близько 1,9 мільйона підписників у Instagram і регулярно ділиться порадами щодо правильного харчування, нещодавно висловив несподівану думку про один із найпопулярніших фруктів — банан.

Зазвичай експерти радять включати у раціон велику кількість фруктів і овочів, особливо зелені, щоб підтримувати здоров’я. Але, за словами Помпи, банани є винятком із цього правила.

"Я вважаю, що це найнебезпечніший фрукт, який ми можемо споживати. Насправді я вважаю його навіть нездоровим, але батьки продовжують давати його своїм дітям", — зазначає лікар.

Причиною його тривоги зовсім не є вміст цукру у бананах, як можна було б подумати, а спосіб їх вирощування. За словами Помпи, банани "надзвичайно обробляють фунгіцидами", щоб захистити плоди від грибкових захворювань під час росту.

"Їх обприскують фунгіцидами і етиленом, щоб прискорити дозрівання, і всі ці хімічні речовини потрапляють у плоди, які ми їмо", — пояснює лікар.

Етилен — це природний рослинний гормон, який регулює процеси дозрівання та інші біологічні функції рослин. У промисловому виробництві його використовують для стимуляції дозрівання фруктів, проте хімічні залишки на бананах можуть викликати занепокоєння щодо їхнього впливу на організм людини.

