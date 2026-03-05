logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.81

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Ваше здоров'я у страшний небезпеці через один популярний фрукт: несподіване відкриття
commentss НОВИНИ Всі новини

Ваше здоров'я у страшний небезпеці через один популярний фрукт: несподіване відкриття

Дієтолог додав популярний фрукт для дітей до свого "чорного списку"

5 березня 2026, 17:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Американський лікар попереджає, що банан, фрукт, який щодня споживають мільйони людей у світі, може мати приховані ризики для здоров’я. Про це повідомляє UNILAD.

Ваше здоров'я у страшний небезпеці через один популярний фрукт: несподіване відкриття

Фото: з відкритих джерел

Доктор Даніель Помпа, фахівець із клітинного здоров’я зі штату Юта, який має близько 1,9 мільйона підписників у Instagram і регулярно ділиться порадами щодо правильного харчування, нещодавно висловив несподівану думку про один із найпопулярніших фруктів — банан.

Зазвичай експерти радять включати у раціон велику кількість фруктів і овочів, особливо зелені, щоб підтримувати здоров’я. Але, за словами Помпи, банани є винятком із цього правила.

"Я вважаю, що це найнебезпечніший фрукт, який ми можемо споживати. Насправді я вважаю його навіть нездоровим, але батьки продовжують давати його своїм дітям", — зазначає лікар. 

Причиною його тривоги зовсім не є вміст цукру у бананах, як можна було б подумати, а спосіб їх вирощування. За словами Помпи, банани "надзвичайно обробляють фунгіцидами", щоб захистити плоди від грибкових захворювань під час росту.

"Їх обприскують фунгіцидами і етиленом, щоб прискорити дозрівання, і всі ці хімічні речовини потрапляють у плоди, які ми їмо", — пояснює лікар. 

Етилен — це природний рослинний гормон, який регулює процеси дозрівання та інші біологічні функції рослин. У промисловому виробництві його використовують для стимуляції дозрівання фруктів, проте хімічні залишки на бананах можуть викликати занепокоєння щодо їхнього впливу на організм людини.

Портал "Коментарі" раніше писав, що багато людей навіть не підозрюють, що страждають від високого артеріального тиску, хоча цей стан діагностують приблизно у кожного третього дорослого. Традиційно лікарі радять контролювати тиск через дієту та фізичну активність, проте британський кардіолог Олівер Сегал попереджає, що причини гіпертонії можуть бути набагато більш прихованими.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини