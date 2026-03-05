Хвороба, яка непомітно знищує: розкрта сенсаційна правда про високий тиск

Багато людей навіть не підозрюють, що страждають від високого артеріального тиску, хоча цей стан діагностують приблизно у кожного третього дорослого. Традиційно лікарі радять контролювати тиск через дієту та фізичну активність, проте британський кардіолог Олівер Сегал попереджає, що причини гіпертонії можуть бути набагато більш прихованими. Він виділяє вісім основних факторів ризику, які серйозно шкодять серцю та судинам. Про це повідомляє Daily Express.

Фото: з відкритих джерел

Сегал, кардіолог-консультант та електрофізіолог клініки "The Harley Street Clinic", називає високий тиск "тихим убивцею", адже людина може роками не відчувати симптомів, поки стан не призведе до раптового інфаркту або інсульту.

Хронічний стрес. Постійна напруга активує нервову систему та провокує викид кортизолу й адреналіну, що призводить до звуження судин, прискореного серцебиття та стійкої гіпертонії. "Хронічний стрес також спричиняє запалення серця та швидке утворення бляшок в артеріях", — пояснює Сегал.

Якість та тривалість сну. Нестача сну підвищує ризик серцево-судинних хвороб, ожиріння, діабету та деменції. "Обструктивне апное сну спричиняє повторні перепади кисню, що різко підвищує тиск", — зауважив експерт.

Надмірне споживання кофеїну. У чутливих людей кава провокує стрибки тиску, нервозність, прискорене серцебиття та безсоння.

Куріння. Нікотин звужує судини та пошкоджує їх стінки, підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань. "Закупорені артерії можуть спричинити інфаркти та інсульти", — додає Сегал.

Гормональні зміни. Менопауза у жінок та порушення щитоподібної залози чи наднирників впливають на еластичність судин і регуляцію тиску.

Ліки. НПЗЗ, деякі антидепресанти, контрацептиви та кортикостероїди можуть викликати медикаментозну гіпертензію.

Позмінна робота. Нерегулярний графік порушує циркадні ритми, збільшуючи ризик гіпертонії. "Щільні штори та беруші допомагають зменшити шкоду", — радить Сегал.

Соціальна ізоляція та психічне здоров’я. Самотність, хронічна тривога та нелікована депресія підвищують серцево-судинний ризик через стресові та фізіологічні механізми.

Портал "Коментарі" раніше писав, що раціон, у якому є різні види круп, може суттєво впливати на стан серцево-судинної системи. Найчастіше люди обирають гречку або вівсянку, проте фахівці дедалі частіше радять звернути увагу на пшоно. Ця проста й недооцінена крупа містить багато корисних речовин, що підтримують роботу серця, зміцнюють судини та допомагають організму краще справлятися зі щоденними навантаженнями.