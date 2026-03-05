Незаметно уничтожающая болезнь: раскрыта сенсационная правда о высоком давлении

Многие даже не подозревают, что страдают от высокого артериального давления, хотя это состояние диагностируют примерно у каждого третьего взрослого. Традиционно врачи советуют контролировать давление из-за диеты и физической активности, однако британский кардиолог Оливер Сегал предупреждает, что причины гипертонии могут быть гораздо более скрытыми. Он выделяет восемь основных факторов риска, серьезно вредящих сердцу и сосудам. Об этом сообщает Daily Express.

Сегал, кардиолог-консультант и электрофизиолог клиники "The Harley Street Clinic", называет высокое давление "тихим убийцей", ведь человек может годами не ощущать симптомы, пока состояние не приведет к внезапному инфаркту или инсульту.

Хронический стресс . Постоянное напряжение активирует нервную систему и провоцирует выброс кортизола и адреналина, что приводит к сужению сосудов, ускоренному сердцебиению и стойкой гипертонии. "Хронический стресс также приводит к воспалению сердца и быстрому образованию бляшек в артериях", — объясняет Сегал.

Качество и продолжительность сна . Недостаток сна повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и деменции. "Обструктивное апноэ сна влечет за собой повторные перепады кислорода, что резко повышает давление", — отметил эксперт.

Чрезмерное потребление кофеина. У чувствительных людей кофе провоцирует скачки давления, нервозность, учащенное сердцебиение и бессонницу.

Курение . Никотин сужает сосуды и повреждает стенки, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний. "Закупоренные артерии могут вызвать инфаркты и инсульты", — добавляет Сегал.

Гормональные изменения . Менопауза у женщин и нарушение щитовидной железы или надпочечников влияют на упругость сосудов и регуляцию давления.

Лекарство . НПВС, некоторые антидепрессанты, контрацептивы и кортикостероиды могут вызывать медикаментозную гипертензию.

Посменная работа . Нерегулярный график нарушает циркадные ритмы, увеличивая риск гипертонии. "Плотные шторы и беруши помогают уменьшить вред", — советует Сегал.

Социальная изоляция и психическое здоровье . Одиночество, хроническая тревога и нелеченная депрессия повышают сердечно-сосудистый риск из-за стрессовых и физиологических механизмов.

