Вівсянка і гречка не допоможуть: розкрито сенсаційну правду про найкращу кашу для серця
Вівсянка і гречка не допоможуть: розкрито сенсаційну правду про найкращу кашу для серця

Регулярне вживання цієї крупи допомагає стабілізувати артеріальний тиск, підвищує витривалість організму та зміцнює судини

5 березня 2026, 08:30
Раціон, у якому є різні види круп, може суттєво впливати на стан серцево-судинної системи. Найчастіше люди обирають гречку або вівсянку, проте фахівці дедалі частіше радять звернути увагу на пшоно. Ця проста й недооцінена крупа містить багато корисних речовин, що підтримують роботу серця, зміцнюють судини та допомагають організму краще справлятися зі щоденними навантаженнями.

Пшоно багате на калій — один із ключових мінералів для стабільного серцевого ритму та еластичності судин. У поєднанні з магнієм він сприяє розслабленню судинних стінок, покращує кровообіг і допомагає знижувати ризик підвищеного артеріального тиску. Також у крупі містяться антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження та зменшують запальні процеси в організмі. Завдяки такому складу пшоно вважають однією з круп, що найбільш ефективно підтримують здоров’я серця.

Хоча гречка й вівсянка входять до списку найкорисніших круп, пшоно має сильніший вплив саме на серцево-судинну систему. Воно містить легко засвоювані рослинні білки, не перевантажує травлення та сприяє нормалізації рівня холестерину. Крім того, ця крупа допомагає підтримувати здоровий жировий обмін і очищенню судин.

Дієтологи радять включати пшоняну кашу до раціону приблизно два-три рази на тиждень. Її можна готувати як солоною, так і солодкою, однак варто уникати надлишку цукру та жирів. Регулярне вживання пшона допомагає стабілізувати артеріальний тиск, підвищує витривалість організму та сприяє зміцненню судин. Уже через кілька тижнів багато людей помічають покращення самопочуття та зменшення відчуття втоми.

Портал "Коментарі" вже писав, що не існує жодного продукту, який міг би миттєво гарантувати ідеальний зір. Стан очей формується під впливом багатьох факторів: генетики, віку, способу життя та умов навколишнього середовища. Проте певні продукти здатні підтримувати здоров’я очей і зменшувати ризики розвитку проблем із зором. Хоч морква давно відома своєю користю для очей, є ще кілька продуктів, які варто додати до раціону. 



