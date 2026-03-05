Ваше здоровье в страшной опасности из-за одного популярного фрукта: неожиданное открытие

Американский врач предупреждает, что банан, фрукт, ежедневно потребляемый миллионами людей в мире, может иметь скрытые риски для здоровья. Об этом сообщает UNILAD.

Фото: из открытых источников

Доктор Даниэль Помпа, специалист по клеточному здоровью из штата Юта, который имеет около 1,9 миллиона подписчиков в Instagram и регулярно делится советами по правильному питанию, недавно высказал неожиданное мнение об одном из самых популярных фруктов — банане.

Обычно эксперты советуют включать в рацион большое количество фруктов и овощей, особенно зеленых, чтобы поддерживать здоровье. Но, по словам Помпы, бананы являются исключением из этого правила.

"Я считаю, что это самый опасный фрукт, который мы можем употреблять в пищу. На самом деле я считаю его даже нездоровым, но родители продолжают давать его своим детям", — отмечает врач.

Причиной его тревоги вовсе не содержание сахара в бананах, как можно было бы подумать, а способ их выращивания. По словам Помпы, бананы "чрезвычайно возделывают фунгицидами", чтобы защитить плоды от грибковых заболеваний во время роста.

"Их опрыскивают фунгицидами и этиленом, чтобы ускорить созревание, и все эти химические вещества попадают в плоды, которые мы едим", — объясняет врач.

Этилен – это природный растительный гормон, регулирующий процессы созревания и другие биологические функции растений. В промышленном производстве его используют для стимуляции созревания фруктов, однако химические остатки на бананах могут вызывать беспокойство по поводу их влияния на организм человека.

