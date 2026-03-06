logo_ukra

6 березня 2026
Проблеми зі здоров’ям через каву: 5 симптомів, які точно не можна ігнорувати

Для багатьох людей кава є частиною ранкового ритуалу, однак дехто п’є її кілька разів на день і у великих кількостях

6 березня 2026, 08:35
Закордонні експерти звернули увагу на кілька сигналів організму, які можуть свідчити про те, що кава починає негативно впливати на самопочуття. Для багатьох людей цей напій став невід’ємною частиною щоденного ритуалу, особливо вранці. Однак деякі люди вживають його по кілька разів на день, не замислюючись, що надмірне споживання кави може призвести до проблем зі здоров’ям.

Проблеми зі здоров’ям через каву: 5 симптомів, які точно не можна ігнорувати

Фото: з відкритих джерел

Однією з ознак може бути незрозуміла втома. Хоча кофеїн зазвичай підвищує бадьорість, іноді після кількох чашок людина відчуває протилежний ефект. Це пов’язано з тим, що кофеїн впливає на нервову систему, змінюючи рівень аденозину — речовини, яка регулює відчуття сонливості. Через це організм може переживати різкі коливання між підвищеною активністю та бажанням спати.

Ще одним сигналом можуть бути проблеми з травленням. Зазвичай кава не подразнює шлунок, але якщо після її вживання з’являється рідкий стілець, це може свідчити про те, що організм реагує на напій занадто чутливо. У такому випадку варто зменшити кількість випитої кави.

Також фахівці попереджають про можливий вплив напою на артеріальний тиск. У деяких людей кава може спричиняти підвищення тиску та прискорене серцебиття. Якщо після чашки напою з’являється слабкість або відчуття виснаження, це може бути знаком, що організму складно справлятися з великою дозою кофеїну.

Ще одним поширеним симптомом є тривожність та нервозність. Хоча кофеїн допомагає відчути прилив енергії, у великих дозах він може викликати занепокоєння, дратівливість і навіть впливати на продуктивність та поведінку.

Окрему увагу експерти радять звернути на порушення сну. Якщо людині важко заснути або сон стає поверхневим, це може бути пов’язано з надмірним вживанням кави. Регулярні проблеми зі сном здатні призвести до серйозніших наслідків, зокрема підвищеного ризику ожиріння та цукрового діабету. 

Як вже писали "Коментарі", американський лікар попереджає, що банан, фрукт, який щодня споживають мільйони людей у світі, може мати приховані ризики для здоров’я.  



