Тепер ви знаєте час, після якого не варто пити каву: інакше сон буде зіпсований

Повноцінний нічний сон має вирішальне значення як фізичного, так психічного здоров'я. Однак на його якість впливає безліч факторів – від рівня стресу до того, коли людина випила останню чашку кави.

Кава. Фото: з відкритих джерел

Лікар Рупі Ауджа попередив: каву не варто пити після певного часу, якщо ви бажаєте добре виспатися. Експерт радить уникати кави після 12:00.

Натомість він пропонує вибирати безкофеїнові напої, наприклад ромашковий чай.

За його словами, важливо створити для організму певний вечірній ритуал.

"Коли ви готуєтеся до сну, організму потрібен сигнал. Наприклад: "Це час для сну, я п'ю свій ромашковий чай". Така звичка може допомогти заснути", — пояснив лікар.

Фахівець застерігає також тих, хто п'є зелений чай перед сном. Багато людей вважають, що він заспокоює, проте насправді містить досить багато кофеїну.

Кофеїн має так званий період напіввиведення від 6 до 8 годин.

Це означає, що, якщо людина вип'є подвійний еспресо опівдні, частина кофеїну може залишатися в організмі навіть о восьмій вечора. Це варто врахувати.

Фахівці National Health Service також попереджають, що дія кофеїну може тривати до семи годин.

Медики радять не вживати перед сном: кави, чай, енергетичні напої, солодкі газовані напої, трав'яні добавки.

Однак різко відмовлятися від кофеїну теж не варто, тому що це може спричинити головний біль і навіть тимчасово погіршити сон. Краще поступово зменшувати його кількість.

Читайте також на порталі "Коментарі" — проблеми зі здоров'ям через каву: 5 симптомів, які точно не можна ігнорувати.



