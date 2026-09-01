Викиньте це негайно: яку косметику небезпечно використовувати після цього терміну

Косметику після того, як відкрили, не варто зберігати роками: дерматологи радять орієнтуватися на позначку із відкритою баночкою та цифрою на упаковці, яка показує кількість місяців безпечного використання. Американська академія дерматології також наводить орієнтовні терміни для різних засобів, а FDA попереджає, що косметика з часом може забруднюватися бактеріями та грибками.

Косметика. Фото згенероване ШІ

Скільки можна користуватися макіяжем

Найшвидше варто прощатися із засобами для очей.

Туш і рідку підводку дерматологи радять викидати приблизно через 3 місяці після того, як відкрили.

Рідкі тіні, кремові рум’яна, бальзам і блиск для губ — через 6 місяців, а сухі тіні — приблизно через 6-9 місяців.

Тональний крем і консилер зазвичай використовують до 1 року.

Помаду та пудру для брів — до 2 років, а пудрові продукти й олівець для очей — близько 2-3 років, якщо вони правильно зберігалися.

Це орієнтири, а не універсальна гарантія: остаточний термін залежить від конкретного продукту та рекомендацій виробника.

Що буде, якщо користуватися простроченою косметикою

З часом консерванти втрачають ефективність, а бактерії та грибки можуть розмножуватися всередині засобу. Особливо небезпечна стара косметика для очей — вона здатна спричинити інфекцію.

Для шкіри наслідки теж неприємні: прострочені засоби можуть викликати подразнення, висипання, акне, фолікуліт та інші шкірні інфекції.

Є й прості ознаки, за якими косметику краще одразу відправити у смітник: змінився запах або колір, продукт розшарувався, став сухим, рідким, грудкуватим чи інакше відчувається на шкірі. Тут чекати завершення терміну на упаковці не потрібно.

Туш, яка засохла, теж не варто “рятувати”. Особливо небезпечно додавати воду або слину, оскільки це може занести мікроорганізми та послабити дію консервантів.

Найпростіше правило — записувати дату відкриття косметики та перевіряти символ відкритої баночки на упаковці. А якщо засіб змінив запах, колір чи консистенцію, краще не ризикувати.

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