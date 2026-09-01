Выбросьте это немедленно: какую косметику опасно использовать после этого срока

Косметику после того, как открыли, не следует хранить годами: дерматологи советуют ориентироваться на отметку с открытой баночкой и цифрой на упаковке, показывающей количество месяцев безопасного использования. Американская академия дерматологии также приводит ориентировочные термины для разных средств, а FDA предупреждает, что косметика со временем может загрязняться бактериями и грибками.

Косметика. Фото сгенерированное ИИ

Сколько можно пользоваться макияжем

Быстрее всего стоит прощаться со средствами для глаз.

Тушь и жидкую подводку дерматологи советуют выбрасывать примерно через 3 месяца после того, как открыли.

Жидкие тени, кремовые румяна, бальзам и блеск для губ – через 6 месяцев, а сухие тени – примерно через 6-9 месяцев.

Тональный крем и консиллер обычно используют до 1 года.

Помаду и пудру для бровей – до 2 лет, а пудровые продукты и карандаш для глаз – около 2-3 лет, если они правильно хранились.

Это ориентиры, а не универсальная гарантия: конечный срок зависит от конкретного продукта и рекомендаций производителя.

Что будет, если пользоваться просроченной косметикой

С течением времени консерванты теряют эффективность, а бактерии и грибки могут размножаться внутри средства. Особенно опасна старая косметика для глаз – она способна вызвать инфекцию.

Для кожи последствия тоже неприятны: просроченные средства могут вызвать раздражение, сыпь, акне, фолликулит и другие кожные инфекции.

Есть и простые признаки, по которым косметику лучше сразу отправить в мусорку: изменился запах или цвет, продукт расслоился, стал сухим, жидким, комковатым или иначе ощущается на коже. Здесь ждать истечения срока на упаковке не нужно.

Тушь, которая засохла, тоже не стоит "спасать". Особенно опасно добавлять воду или слюну, поскольку это может внести микроорганизмы и ослабить действие консервантов.

Самое простое правило – записывать дату открытия косметики и проверять символ открытой баночки на упаковке. А если средство изменило запах, цвет или консистенцию, лучше не рисковать.

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