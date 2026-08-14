Дослідники шоковані відкриттям: хто частіше хворіє на рак

У чоловіків із серцево-судинними захворюваннями частіше розвивався рак і частіше фіксували смерть від онкології. До такого висновку прийшли британські науковці, які протягом 25 років стежили за здоров’ям 22 534 людей.

Рак. Ілюстративне фото

Дані взяли з дослідження EPIC-Norfolk. Серед учасників були люди з фібриляцією передсердь, серцевою недостатністю, інсультом та іншими серцево-судинними проблемами, пише Express.

Саме тут і з’явилася цікава відмінність. Серцеві захворювання були пов’язані з більшою кількістю випадків раку загалом, однак у чоловіків ця залежність виявилася сильнішою. Вони також частіше помирали від онкологічних захворювань.

Найпомітніше це проявилося у випадках раку легень та стравоходу.

“Ми виявили, що у чоловіків частіше траплялися як захворювання на рак, так і, на жаль, смертність від нього”, — розповів доктор Тіберіу Пана з Абердинського університету.

Причин такої тенденції вчені поки не виявили. Одна з версій — спільні фактори, які шкодять і серцю, і підвищують ризик онкології. Серед них називають куріння, зайву вагу та алкоголь.

Є й інший момент, на який звернули увагу автори роботи. Людей із серцево-судинними хворобами зазвичай контролюють саме через ризик проблем із серцем. А от профілактиці раку в цій групі можуть приділяти менше уваги.

Професор Кілського університету вважає, що ситуацію потрібно змінювати. На його думку, пацієнтам із серцевими захворюваннями необхідні кращі можливості для раннього виявлення та попередження раку.

Втім, лякатися висновків дослідження буквально не варто. Автори не стверджують, що хвороби серця самі по собі спричиняють рак. Вони виявили зв’язок між цими проблемами зі здоров’ям і суттєву різницю між чоловіками та жінками.

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