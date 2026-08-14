Исследователи шокированы открытием: кто чаще болеет раком

У мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще развивался рак и чаще фиксировали смерть от онкологии. К такому выводу пришли британские ученые, которые в течение 25 лет следили за здоровьем 22534 человек.

Рак. Иллюстративное фото

Данные приняли из исследования EPIC-Norfolk. Среди участников были люди с фибрилляцией предсердий, сердечной недостаточностью, инсультом и другими сердечно-сосудистыми проблемами, пишет Express.

Именно здесь и появилось любопытное отличие. Сердечные заболевания были связаны с большим количеством случаев рака в целом, однако у мужчин эта зависимость оказалась сильнее. Они также чаще умирали от онкологических заболеваний.

Заметнее всего это проявилось в случаях рака легких и пищевода.

"Мы обнаружили, что у мужчин чаще случались как заболевания раком, так и, к сожалению, смертность от него", — рассказал доктор Тибериу Пана из Абердинского университета.

Причины такой тенденции ученые пока не выявили. Одна из версий – общие факторы, которые вредят и сердцу, и повышают риск онкологии. Среди них называют курение, лишний вес и алкоголь.

Есть и другой момент, на который обратили внимание авторы работы. Людей с сердечно-сосудистыми болезнями обычно контролируют именно из-за риска проблем с сердцем. А профилактике рака в этой группе могут уделять меньше внимания.

Профессор Килского университета считает, что ситуацию нужно менять. По его мнению, пациентам с сердечными заболеваниями необходимы лучшие возможности для раннего выявления и предупреждения рака.

Впрочем, пугаться выводов исследования практически не стоит. Авторы не утверждают, что болезни сердца сами по себе вызывают рак. Они обнаружили связь между этими проблемами со здоровьем и существенную разницу между мужчинами и женщинами.

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