Дешевий суперпродукт проти раку: що варто додати до раціону

Морква давно має репутацію овочу, який корисний для зору. Але, як виявилося, це далеко не єдина її перевага. Дослідники кажуть, що регулярне вживання моркви може бути пов'язане зі зниженням ризику розвитку раку, а також позитивно впливати на кишківник, імунітет і стан шкіри.

Рак. Ілюстративне фото

Про це розповіла старша викладачка з харчування людини Університету Ньюкасла Кірстен Брандт, пише Express.

Морква містить багато каротиноїдів. Саме з них організм виробляє вітамін А, який потрібен для нормального зору та роботи імунної системи. Брандт звертає увагу, що цей овоч особливо варто включати до раціону людям, які рідко їдять м'ясо.

Цікаві результати принесло й дослідження, опубліковане у 2023 році. Його автори помітили: люди, які з'їдали близько 300 грамів моркви на тиждень, рідше стикалися з онкологічними захворюваннями. Різниця становила приблизно 15%.

"Люди схильні думати, що каротиноїди допомагають запобігти раку, але насправді, схоже, це поліацетилени", — пояснила Кірстен Брандт.

Саме ці природні речовини, за словами дослідниці, можуть зменшувати запалення та допомагати клітинам краще протистояти ушкодженням.

Не менш цінною моркву робить і високий вміст клітковини. Вона підтримує роботу кишківника та допомагає довше залишатися ситим. Дієтологиня Дженна Хоуп радить після миття не очищати моркву, адже чимало харчових волокон міститься саме під шкіркою.

Є ще одна проста порада. Якщо їсти моркву разом із продуктами, що містять корисні жири, наприклад оливковою олією, тахіні чи хумусом, каротиноїди засвоюватимуться значно краще.

Фахівці також не радять обирати лише сиру або лише варену моркву. Обидва варіанти мають свої переваги. Після термічної обробки організм легше засвоює вітамін А, а свіжа морква зберігає більше вітаміну С. Навіть колір має значення: жовті сорти багатші на лютеїн, а фіолетові містять більше антоціанів, які можуть підтримувати здоров'я серця.

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