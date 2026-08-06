Морковь давно имеет репутацию овоща, который полезен для зрения. Но, как оказалось, это далеко не единственное ее преимущество. Исследователи говорят, что регулярное употребление моркови может быть связано с понижением риска развития рака, а также положительно влиять на кишечник, иммунитет и состояние кожи.

Рак. Иллюстративное фото

Об этом рассказала старшая преподавательница по питанию человека Университета Ньюкасла Кирстен Брандт, пишет Express.

Морковь содержит много каротиноидов. Именно из них организм производит витамин А, который необходим для нормального зрения и работы иммунной системы. Брандт обращает внимание, что этот овощ особенно следует включать в рацион людей, которые редко едят мясо.

Интересные результаты принесло и исследование, опубликованное в 2023 году. Его авторы заметили: люди, съедавшие около 300 граммов моркови в неделю, реже сталкивались с онкологическими заболеваниями. Разница составляла примерно 15%.

"Люди склонны думать, что каротиноиды помогают предотвратить рак, но на самом деле, похоже, это полиацетилены", — объяснила Кирстен Брандт.

Именно эти природные вещества, по словам исследовательницы, могут уменьшать воспаление и помогать клеткам лучше противостоять повреждениям.

Не менее ценной морковь делает и высокое содержание клетчатки. Она поддерживает работу кишечника и помогает дольше оставаться сытым. Диетология Дженна Хоуп советует после мытья не очищать морковь, ведь многие пищевые волокна находятся именно под кожурой.

Есть еще один простой совет. Если есть морковь вместе с продуктами, содержащими полезные жиры, например оливковым маслом, тахини или хумусом, каротиноиды будут усваиваться гораздо лучше.

Специалисты также не советуют выбирать только сырую или только вареную морковь. Оба варианта имеют свои преимущества. После термической обработки организм легче усваивает витамин А, а свежая морковь сохраняет больше витамина С. Даже цвет имеет значение: желтые сорта богаче лютеина, а фиолетовые содержат больше антоцианов, которые могут поддерживать здоровье сердца.

Напомним: портал "Комментарии" писал, употребление которой рыбы приводит к раку.



