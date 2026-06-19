Названо рибу, вживання якої призводить до раку та хвороб печінки

Надмірне споживання риби може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема до накопичення токсичних речовин, таких як метилртуть, діоксини та поліхлоровані біфеніли. Особливо небезпечним це є для вагітних жінок, дітей та людей із хронічними захворюваннями.

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Хімічні забруднювачі в рибі

Метилртуть — ця сполука накопичується у великих хижих видах риб, таких як тунець, меч-риба чи акула. Вона може викликати порушення нервової системи, проблеми з пам’яттю, координацією рухів та навіть впливати на розвиток плоду у вагітних жінок.

Діоксини та поліхлоровані біфеніли — ці стійкі органічні забруднювачі здатні накопичуватися у тканинах риби. Їх пов’язують із ризиком розвитку раку, порушенням роботи щитоподібної залози, імунної та репродуктивної систем.

Ризики для різних груп населення

Вагітні жінки — надмірне споживання риби з високим вмістом ртуті може пошкодити нервову систему плоду.

Діти — у ранньому віці організм більш чутливий до токсинів, що може призвести до затримки розвитку та когнітивних порушень.

Дорослі — регулярне вживання риби з високим рівнем забруднювачів може спричинити серцево-судинні проблеми, порушення роботи печінки та імунної системи.

Інші небезпеки

Інфекції — споживання сирої чи недостатньо термічно обробленої риби може викликати зараження норовірусом або бактеріями, що призводить до діареї, блювання та інтоксикації.

Мікропластик — сучасні дослідження показують, що риба може містити частинки пластику, які потрапляють у людський організм і викликають запальні процеси.

Рекомендації щодо споживання

Безпечні види риби: лосось, тріска, сом, тилапія та сардини мають нижчий рівень ртуті й можуть бути частиною раціону 2-3 рази на тиждень.

Обмежене споживання: види з високим вмістом ртуті, такі як меч-риба, акула чи великий тунець, варто уникати або споживати дуже рідко.

Правильна обробка: ретельне приготування риби знижує ризик зараження інфекціями та паразитами.

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