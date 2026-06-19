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Названо рибу, вживання якої призводить до раку та хвороб печінки

ТОП проблем, до яких призводить вживання надмірної кількості риби

19 червня 2026, 17:18
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Кречмаровская Наталия

Надмірне споживання риби може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, зокрема до накопичення токсичних речовин, таких як метилртуть, діоксини та поліхлоровані біфеніли. Особливо небезпечним це є для вагітних жінок, дітей та людей із хронічними захворюваннями.

Названо рибу, вживання якої призводить до раку та хвороб печінки

Рак. Ілюстративне фото

Хімічні забруднювачі в рибі

Метилртуть — ця сполука накопичується у великих хижих видах риб, таких як тунець, меч-риба чи акула. Вона може викликати порушення нервової системи, проблеми з пам’яттю, координацією рухів та навіть впливати на розвиток плоду у вагітних жінок.

Діоксини та поліхлоровані біфеніли — ці стійкі органічні забруднювачі здатні накопичуватися у тканинах риби. Їх пов’язують із ризиком розвитку раку, порушенням роботи щитоподібної залози, імунної та репродуктивної систем.

Ризики для різних груп населення

Вагітні жінки — надмірне споживання риби з високим вмістом ртуті може пошкодити нервову систему плоду.

Діти — у ранньому віці організм більш чутливий до токсинів, що може призвести до затримки розвитку та когнітивних порушень.

Дорослі — регулярне вживання риби з високим рівнем забруднювачів може спричинити серцево-судинні проблеми, порушення роботи печінки та імунної системи.

Інші небезпеки

Інфекції — споживання сирої чи недостатньо термічно обробленої риби може викликати зараження норовірусом або бактеріями, що призводить до діареї, блювання та інтоксикації.

Мікропластик — сучасні дослідження показують, що риба може містити частинки пластику, які потрапляють у людський організм і викликають запальні процеси.

Рекомендації щодо споживання

Безпечні види риби: лосось, тріска, сом, тилапія та сардини мають нижчий рівень ртуті й можуть бути частиною раціону 2-3 рази на тиждень.

Обмежене споживання: види з високим вмістом ртуті, такі як меч-риба, акула чи великий тунець, варто уникати або споживати дуже рідко.

Правильна обробка: ретельне приготування риби знижує ризик зараження інфекціями та паразитами.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, як впливає на організм надмірне вживання червоного м’яса.




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