Названа рыба, употребление которой приводит к раку и болезням печени

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Кречмаровская Наталия
Чрезмерное потребление рыбы может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, к накоплению токсичных веществ, таких как метилртуть, диоксины и полихлорированные бифенилы. Особенно опасно это для беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями.
Рак. Иллюстративное фото
Метилртуть – это соединение накапливается в крупных хищных видах рыб, таких как тунец, меч-рыба или акула. Она может вызвать нарушения нервной системы, проблемы с памятью, координацию движений и даже влиять на развитие плода у беременных женщин.
Диоксины и полихлорированные бифенилы – эти стойкие органические загрязнители способны накапливаться в тканях рыбы. Их связывают с риском развития рака, нарушением работы щитовидной железы, иммунной и репродуктивной систем.
Беременные женщины – чрезмерное потребление рыбы с высоким содержанием ртути может повредить нервную систему плода.
Дети – в раннем возрасте организм более чувствителен к токсинам, что может привести к задержке развития и когнитивным нарушениям.
Взрослые – регулярное употребление рыбы с высоким уровнем загрязнителей может вызвать сердечно-сосудистые проблемы, нарушение работы печени и иммунной системы.
Инфекции – потребление сырой или недостаточно термически обработанной рыбы может вызвать заражение норовирусом или бактериями, что приводит к диарее, рвоте и интоксикации.
Микропластик – современные исследования показывают, что рыба может содержать частицы пластика, которые попадают в человеческий организм и вызывают воспалительные процессы.
Безопасные виды рыбы: лосось, щепа, сом, тилапия и сардины имеют более низкий уровень ртути и могут быть частью рациона 2-3 раза в неделю.
Ограниченное потребление: виды с высоким содержанием ртути, такие как меч-рыба, акула или большой тунец, следует избегать или потреблять очень редко.
Правильная обработка: тщательное приготовление рыбы снижает риск заражения инфекциями и паразитами.
Напомним: портал "Комментарии" писал, как влияет на организм чрезмерное употребление красного мяса.