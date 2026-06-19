Названа рыба, употребление которой приводит к раку и болезням печени

Чрезмерное потребление рыбы может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности, к накоплению токсичных веществ, таких как метилртуть, диоксины и полихлорированные бифенилы. Особенно опасно это для беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Рак. Иллюстративное фото

Химические загрязнители в рыбе

Метилртуть – это соединение накапливается в крупных хищных видах рыб, таких как тунец, меч-рыба или акула. Она может вызвать нарушения нервной системы, проблемы с памятью, координацию движений и даже влиять на развитие плода у беременных женщин.

Диоксины и полихлорированные бифенилы – эти стойкие органические загрязнители способны накапливаться в тканях рыбы. Их связывают с риском развития рака, нарушением работы щитовидной железы, иммунной и репродуктивной систем.

Риски для разных групп населения

Беременные женщины – чрезмерное потребление рыбы с высоким содержанием ртути может повредить нервную систему плода.

Дети – в раннем возрасте организм более чувствителен к токсинам, что может привести к задержке развития и когнитивным нарушениям.

Взрослые – регулярное употребление рыбы с высоким уровнем загрязнителей может вызвать сердечно-сосудистые проблемы, нарушение работы печени и иммунной системы.

Другие опасности

Инфекции – потребление сырой или недостаточно термически обработанной рыбы может вызвать заражение норовирусом или бактериями, что приводит к диарее, рвоте и интоксикации.

Микропластик – современные исследования показывают, что рыба может содержать частицы пластика, которые попадают в человеческий организм и вызывают воспалительные процессы.

Рекомендации по потреблению

Безопасные виды рыбы: лосось, щепа, сом, тилапия и сардины имеют более низкий уровень ртути и могут быть частью рациона 2-3 раза в неделю.

Ограниченное потребление: виды с высоким содержанием ртути, такие как меч-рыба, акула или большой тунец, следует избегать или потреблять очень редко.

Правильная обработка: тщательное приготовление рыбы снижает риск заражения инфекциями и паразитами.

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