Названо поширений продукт, який призводить до раку, інсульту, інфаркту та скорочує життя

Надмірне споживання червоного м’яса лікарі пов'язують з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних хвороб, діабету та різних видів раку. Наукові дослідження показують, що регулярне вживання великих порцій як необробленого, так і особливо обробленого м’яса може скорочувати тривалість життя та погіршувати якість здоров’я.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Медичні проблеми

Серцево-судинні хвороби — високий вміст насичених жирів і холестерину сприяє розвитку атеросклерозу, гіпертонії та інфаркту.

Діабет 2 типу — метааналіз майже двох мільйонів людей показав, що кожні додаткові 100 г необробленого червоного м’яса на день підвищують ризик діабету приблизно на 10%.

Онкологічні ризики — регулярне споживання 50 г обробленого м’яса щодня збільшує ймовірність розвитку колоректального раку на 18%, а також пов’язане з раком підшлункової залози та простати.

Інсульт та серцева недостатність — дослідження показують зростання ризику інсульту на 11% при щоденному споживанні великих порцій необробленого м’яса.

Біологічні механізми

Гемове залізо — надлишок цього елементу може сприяти утворенню вільних радикалів, що пошкоджують клітини.

Нітрити та нітрати — використовуються в обробленому м’ясі, утворюють канцерогенні сполуки.

ТМАО — метаболіт, що формується у кишківнику після споживання м’яса, може сприяти розвитку атеросклерозу.

Соціальні та глобальні аспекти

Скорочення тривалості життя — дослідження Гарвардської школи громадського здоров’я показало, що збільшення споживання червоного м’яса протягом восьми років підвищує ризик передчасної смерті на 9-13%.

Екологічний вплив — виробництво м’яса створює значне навантаження на довкілля, включаючи викиди парникових газів та використання ресурсів.

Альтернативи — заміна м’яса на бобові, горіхи чи цільнозернові продукти знижує ризик серцево-судинних хвороб і діабету на 10-30%.

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