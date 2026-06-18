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Названо поширений продукт, який призводить до раку, інсульту, інфаркту та скорочує життя

До яких проблем призводить вживання надмірної кількості червоно м’яса

18 червня 2026, 14:48
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Кречмаровская Наталия

Надмірне споживання червоного м’яса лікарі пов'язують з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних хвороб, діабету та різних видів раку. Наукові дослідження показують, що регулярне вживання великих порцій як необробленого, так і особливо обробленого м’яса може скорочувати тривалість життя та погіршувати якість здоров’я.

Названо поширений продукт, який призводить до раку, інсульту, інфаркту та скорочує життя

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Медичні проблеми

Серцево-судинні хвороби — високий вміст насичених жирів і холестерину сприяє розвитку атеросклерозу, гіпертонії та інфаркту.

Діабет 2 типу — метааналіз майже двох мільйонів людей показав, що кожні додаткові 100 г необробленого червоного м’яса на день підвищують ризик діабету приблизно на 10%.

Онкологічні ризики — регулярне споживання 50 г обробленого м’яса щодня збільшує ймовірність розвитку колоректального раку на 18%, а також пов’язане з раком підшлункової залози та простати.

Інсульт та серцева недостатність — дослідження показують зростання ризику інсульту на 11% при щоденному споживанні великих порцій необробленого м’яса.

Біологічні механізми

Гемове залізо — надлишок цього елементу може сприяти утворенню вільних радикалів, що пошкоджують клітини.

Нітрити та нітрати — використовуються в обробленому м’ясі, утворюють канцерогенні сполуки.

ТМАО — метаболіт, що формується у кишківнику після споживання м’яса, може сприяти розвитку атеросклерозу.

Соціальні та глобальні аспекти

Скорочення тривалості життя — дослідження Гарвардської школи громадського здоров’я показало, що збільшення споживання червоного м’яса протягом восьми років підвищує ризик передчасної смерті на 9-13%.

Екологічний вплив — виробництво м’яса створює значне навантаження на довкілля, включаючи викиди парникових газів та використання ресурсів.

Альтернативи — заміна м’яса на бобові, горіхи чи цільнозернові продукти знижує ризик серцево-судинних хвороб і діабету на 10-30%.

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