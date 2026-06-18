Назван распространенный продукт, который приводит к раку, инсульту, инфаркту и сокращает жизнь

Чрезмерное потребление красного мяса врачи связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и различных видов рака. Научные исследования показывают, что регулярное употребление больших порций как необработанного, так и обработанного мяса может сокращать продолжительность жизни и ухудшать качество здоровья.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Медицинские проблемы

Сердечно-сосудистые болезни – высокое содержание насыщенных жиров и холестерина способствует развитию атеросклероза, гипертонии и инфаркта.

Диабет 2 типа – метаанализ почти двух миллионов человек показал, что каждые дополнительные 100 г необработанного красного мяса в день повышают риск диабета примерно на 10%.

Онкологические риски – регулярное потребление 50 г обработанного мяса ежедневно увеличивает вероятность развития колоректального рака на 18%, а также связано с раком поджелудочной железы и простаты.

Инсульт и сердечная недостаточность – исследования показывают рост риска инсульта на 11% при ежедневном потреблении больших порций необработанного мяса.

Биологические механизмы

Гемовое железо – избыток этого элемента может способствовать образованию свободных радикалов, повреждающих клетки.

Нитриты и нитраты – используются в обработанном мясе, образуют канцерогенные соединения.

ТМАО – метаболит, формируемый в кишечнике после потребления мяса, может способствовать развитию атеросклероза.

Социальные и глобальные аспекты

Сокращение продолжительности жизни – исследование Гарвардской школы общественного здоровья показало, что увеличение потребления красного мяса в течение восьми лет повышает риск преждевременной смерти на 9-13%.

Экологическое влияние – производство мяса создает значительную нагрузку на окружающую среду, включая выбросы парниковых газов и использование ресурсов.

Альтернативы — замена мяса на бобовые, орехи или цельнозерновые продукты снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета на 10-30%.

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