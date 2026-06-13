Що буде з організмом, якщо пити багато кави: це здивує багатьох

Надмірне споживання кави може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям: від безсоння та тривожності до підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. Дослідження показують, що регулярне перевищення денної норми у 400 мг кофеїну здатне негативно впливати на нервову систему та серце.

Кава. Ілюстративне фото

Вплив на нервову систему

Безсоння: навіть невеликі дози кофеїну можуть порушувати сон, особливо якщо вживати каву ввечері. Хронічна нестача сну призводить до зниження концентрації та продуктивності.

Тривожність: кофеїн стимулює нервову систему, викликаючи відчуття неспокою, дратівливість та нервозність.

М'язові тремори: надмірна кількість кави може спричиняти тремтіння рук та загальну слабкість.

Вплив на серцево-судинну систему

Підвищений тиск: дослідження Американського коледжу кардіології показали, що споживання понад 400 мг кофеїну щодня підвищує ризик гіпертонії.

Прискорене серцебиття: регулярне перевищення норми може викликати тахікардію та порушення ритму серця.

Ризик серцевих хвороб: хронічне вживання великих доз кофеїну асоціюється з підвищеною ймовірністю серцево-судинних подій, включно з інфарктом та інсультом.

Вплив на травну систему

Проблеми зі шлунком: кава навіть без кофеїну стимулює вироблення кислоти, що може викликати печію та дискомфорт.

Діуретичний ефект: кофеїн стимулює роботу нирок, що призводить до частого сечовипускання та ризику зневоднення.

Інші проблеми

Залежність: різке припинення споживання може викликати симптоми відміни — головний біль, втому, дратівливість.

Взаємодія з ліками: кофеїн може посилювати або знижувати ефективність деяких препаратів, а також підвищувати ризик побічних ефектів.

Рекомендовані межі

Фахівці радять не перевищувати 400 мг кофеїну на день, що відповідає приблизно чотирьом чашкам кави. Важливо враховувати, що кофеїн міститься не лише у каві, а й у чаї, газованих напоях та енергетиках.

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