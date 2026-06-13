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Что будет с организмом, если пить много кофе: это удивит многих

К каким проблемам приводит употребление чрезмерного количества кофе

13 июня 2026, 10:19
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Кречмаровская Наталия

Чрезмерное потребление кофе может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем: от бессонницы и тревожности до повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что регулярное превышение дневной нормы 400 мг кофеина способно негативно влиять на нервную систему и сердце.

Что будет с организмом, если пить много кофе: это удивит многих

Кофе. Иллюстративное фото

Воздействие на нервную систему

Бессонница: даже небольшие дозы кофеина могут нарушать сон, особенно, если употреблять кофе вечером. Хроническая нехватка сна приводит к снижению концентрации и продуктивности.

Тревожность: кофеин стимулирует нервную систему, вызывая ощущение беспокойства, раздражительности и нервозности.

Мышечные треморы: чрезмерное количество кофе может вызвать дрожь рук и общую слабость.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему

Повышенное давление: исследования Американского колледжа кардиологии показали, что потребление свыше 400 мг кофеина ежедневно повышает риск гипертонии.

Учащенное сердцебиение: регулярное превышение нормы может вызвать тахикардию и нарушение ритма сердца.

Риск сердечных заболеваний: хроническое употребление больших доз кофеина ассоциируется с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт и инсульт.

Воздействие на пищеварительную систему

Проблемы с желудком: кофе даже без кофеина стимулирует выработку кислоты, что может вызвать изжогу и дискомфорт.

Диуретический эффект: кофеин стимулирует работу почек, что приводит к частому мочеиспусканию и риску обезвоживания.

Другие проблемы

Зависимость: резкое прекращение потребления может вызвать симптомы отмены – головные боли, усталость, раздражительность.

Взаимодействие с лекарствами: кофеин может усиливать или снижать эффективность некоторых препаратов, а также повышать риск побочных эффектов.

Рекомендуемые пределы

Специалисты советуют не превышать 400 мг кофеина в день, что соответствует примерно четырем чашкам кофе. Важно учитывать, что кофеин содержится не только в кофе, но и чае, газированных напитках и энергетиках.

Напомним: портал "Комментарии" писал о неожиданном эффекте от кофе, который удивит каждого.




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