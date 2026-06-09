Відмовтеся від цього негайно: що швидко “вбиває” серце після 40 років

Після 40 років серце стає особливо вразливим до шкідливих звичок та хронічних станів. Найбільшу небезпеку становлять високий тиск, куріння, надмірне споживання алкоголю, ожиріння, діабет та постійний стрес. Саме ці фактори швидко руйнують серцево-судинну систему, підвищуючи ризик інфаркту та інших ускладнень.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Основні чинники, що шкодять серцю після 40 років

Високий артеріальний тиск — після 40 років судини втрачають еластичність, і навіть невелике підвищення тиску створює додаткове навантаження на серце. Постійно високий тиск пошкоджує стінки артерій та сприяє утворенню бляшок.

Куріння та нікотин — навіть епізодичне куріння зменшує постачання кисню до серця та пошкоджує судини. Після 40 років організм гірше відновлюється, тому наслідки куріння стають більш небезпечними.

Алкоголь — регулярне вживання алкоголю підвищує тиск, рівень тригліцеридів та порушує ритм серця. Навіть невеликі дози можуть спричиняти проблеми зі сном та підвищувати ризик аритмій.

Ожиріння та неправильне харчування — надлишкова вага, особливо абдомінальне ожиріння, збільшує ризик діабету та високого холестерину. Оброблені продукти з великою кількістю солі, цукру та трансжирів швидко погіршують стан судин.

Діабет — після 40 років ризик розвитку діабету другого типу значно зростає. Підвищений рівень глюкози пошкоджує судини та нерви, що напряму впливає на серцеву функцію.

Хронічний стрес та недосипання — постійний стрес підвищує рівень кортизолу, що сприяє гіпертонії та запаленню. Недостатній сон (менше ніж 7 годин) пов’язаний із ризиком аритмій та підвищеним тиском.

Гендерні особливості ризику — у жінок після менопаузи зниження рівня естрогену погіршує стан судин та підвищує ризик атеросклерозу. У чоловіків поступове зниження тестостерону може впливати на метаболізм та сприяти ожирінню.

Отже, після 40 років серце найбільше страждає від високого тиску, куріння, алкоголю, ожиріння, діабету та стресу. Контроль цих факторів допомагає зберегти здоров’я та продовжити активне життя.

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