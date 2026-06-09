logo

BTC/USD

62346

ETH/USD

1670.7

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Откажитесь от этого немедленно: что быстро "убивает" сердце после 40 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Откажитесь от этого немедленно: что быстро "убивает" сердце после 40 лет

ТОП факторов, которые быстро "убивают" сердце после 40 лет

9 июня 2026, 16:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

После 40 лет сердце становится особенно уязвимым к вредным привычкам и хроническим состояниям. Наибольшую опасность представляют высокое давление, курение, чрезмерное потребление алкоголя, ожирение, диабет и постоянный стресс. Именно эти факторы быстро разрушают сердечно-сосудистую систему, повышая риск инфаркта и других осложнений.

Откажитесь от этого немедленно: что быстро "убивает" сердце после 40 лет

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Основные факторы, вредящие сердцу после 40 лет

Высокое артериальное давление - после 40 лет сосуды теряют эластичность, а также небольшое повышение давления создает дополнительную нагрузку на сердце. Постоянно высокое давление повреждает стенки артерий и способствует образованию бляшек.

Курение и никотин – даже эпизодическое курение уменьшает поставки кислорода в сердце и повреждает сосуды. После 40 лет организм хуже восстанавливается, потому последствия курения становятся более опасными.

Алкоголь – регулярное употребление алкоголя повышает давление, уровень триглицеридов и нарушает ритм сердца. Даже небольшие дозы могут вызвать проблемы со сном и повышать риск аритмий.

Ожирение и неправильное питание – избыточный вес, особенно абдоминальное ожирение, увеличивает риск диабета и высокого холестерина. Обработанные продукты с большим количеством соли, сахара и трансжира быстро ухудшают состояние сосудов.

Диабет – после 40 лет риск развития диабета второго типа значительно возрастает. Повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нервы, что оказывает непосредственное влияние на сердечную функцию.

Хронический стресс и недосыпание – постоянный стресс повышает уровень кортизола, что способствует гипертонии и воспалению. Недостаточный сон (менее 7 часов) связан с риском аритмий и повышенным давлением.

Гендерные особенности риска – у женщин после менопаузы снижение уровня эстрогена ухудшает состояние сосудов и повышает риск атеросклероза. У мужчин постепенное снижение тестостерона может оказывать влияние на метаболизм и способствовать ожирению.

Итак, после 40 лет сердце больше всего страдает от высокого давления, курения, алкоголя, ожирения, диабета и стресса. Контроль этих факторов помогает сохранить здоровье и продлить активную жизнь.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие распространенные лекарства быстро "убивают" сердце.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости