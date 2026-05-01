Відмовтеся від цього негайно: продукти, які “вбивають” здоров'я очей

Деякі продукти можуть серйозно шкодити здоров’ю очей. Вони провокують розвиток вікової макулодистрофії, діабетичної ретинопатії та інших проблем із зором. Найбільшу небезпеку становлять солодощі, смажені страви, оброблене м’ясо, надлишок солі та прості вуглеводи.

Здоров'я очей. Ілюстративне фото

Продукти, які "вбивають" очі

Солодкі продукти та напої - надлишок цукру підвищує ризик діабету, що часто призводить до діабетичної ретинопатії. Постійні коливання рівня глюкози шкодять кровоносним судинам у сітківці, знижуючи якість зору.

Смажені страви — фастфуд та глибоко смажені продукти містять трансжири, які сприяють запаленню та погіршують кровообіг. Це негативно впливає на судини очей і може пришвидшувати розвиток дегенеративних процесів.

Оброблене м’ясо — ковбаси, сосиски та бекон містять нітрати та консерванти, що шкодять судинам. Вживання таких продуктів асоціюється з підвищеним ризиком хронічних захворювань, які впливають на очі.

Прості вуглеводи — білий хліб, макарони з рафінованого борошна та солодка випічка швидко підвищують рівень цукру в крові. Це пов’язано з ризиком вікової макулодистрофії, яка є однією з головних причин втрати зору у літніх людей.

Надлишок солі — високий рівень натрію підвищує артеріальний тиск, що негативно впливає на судини очей. Постійне перевантаження може призвести до пошкодження дрібних капілярів у сітківці.

Алкоголь — регулярне надмірне споживання алкоголю шкодить нервовій системі та судинам. Це може викликати сухість очей, погіршення зору та навіть підвищити ризик дегенеративних змін.

Кофеїн у великих кількостях - надмірне споживання кави або енергетичних напоїв може підвищувати внутрішньоочний тиск, що небезпечно для людей із ризиком глаукоми.

Як захистити здоров'я очей

Вживати більше овочів та фруктів, багатих на антиоксиданти (морква, шпинат, чорниця).

Замінювати прості вуглеводи на цільнозернові продукти.

Обмежувати кількість солі та цукру у раціоні.

Вживати рибу та горіхи, які містять омега-3 жирні кислоти, корисні для судин очей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які звички “вбивають” очі.



