logo

BTC/USD

77224

ETH/USD

2280.6

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Откажитесь от этого немедленно: продукты, которые "убивают" здоровье глаз
commentss НОВОСТИ Все новости

Откажитесь от этого немедленно: продукты, которые "убивают" здоровье глаз

Названы продукты, которые "убивают" здоровье глаз

1 мая 2026, 12:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Некоторые продукты могут серьезно вредить здоровью глаз. Они провоцируют развитие возрастной макулодистрофии, диабетической ретинопатии и других проблем со зрением. Наибольшую опасность представляют сладости, жареные блюда, обработанное мясо, избыток соли и простые углеводы.

Откажитесь от этого немедленно: продукты, которые "убивают" здоровье глаз

Здоровье глаз. Иллюстративное фото

Продукты, которые "убивают" глаза

Сладкие продукты и напитки – избыток сахара повышает риск диабета, что часто приводит к диабетической ретинопатии. Постоянные колебания уровня глюкозы вредят кровеносным сосудам в сетчатке, снижая качество зрения.

Жареные блюда – фастфуд и глубоко жареные продукты содержат трансжиры, которые способствуют воспалению и ухудшают кровообращение. Это отрицательно сказывается на сосудах глаз и может ускорять развитие дегенеративных процессов.

Обработанное мясо – колбасы, сосиски и бекон содержат нитраты и консерванты, вредящие сосудам. Употребление таких продуктов ассоциируется с повышенным риском хронических заболеваний, влияющих на глаза.

Простые углеводы – белый хлеб, макароны из рафинированной муки и сладкая выпечка быстро повышают уровень сахара в крови. Это связано с риском возрастной макулодистрофии, которая является одной из главных причин потери зрения у пожилых людей.

Избыток соли – высокий уровень натрия повышает артериальное давление, что негативно влияет на сосуды глаз. Постоянная перегрузка может привести к повреждению мелких капилляров в сетчатке.

Алкоголь – регулярное чрезмерное потребление алкоголя вредит нервной системе и сосудам. Это может привести к сухости глаз, ухудшению зрения и даже повысить риск дегенеративных изменений.

Кофеин в больших количествах – чрезмерное потребление кофе или энергетических напитков может повышать внутриглазное давление, что опасно для людей с риском глаукомы.

Как защитить здоровье глаз

Употреблять больше овощей и фруктов, богатых антиоксидантами (морковь, шпинат, черника).

Заменять простые углеводы на цельнозерновые продукты.

Ограничивать количество соли и сахара в рационе.

Употреблять рыбу и орехи, содержащие омега-3 жирные кислоты, полезные для сосудов глаз.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости