Ви постійно допускаєтеся цієї помилки: лікар здивував заявою, коли потрібно чистити зуби

Чищення зубів вранці може бути не ефективним, якщо ви обираєте для цього невідповідний час. Медичний експерт пояснив, чому звична гігієна рота часто не рятує від захворювань ясен, і розповів про час, коли саме потрібно чистити зуби вранці. Про це пише Daily Express.

Фото: з відкритих джерел

Лікар Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS) Сурадж Кукадія розповів, що більшість людей все життя чистять зуби не правильно.

За його словами, що слід це робити до сніданку, а не після нього.

"Зуби варто чистити до сніданку, а не після нього. Коли ми їмо, у роті утворюється кислота, яка розм’якшує захисний шар зуба (емаль). Якщо почистити зуби одразу після їжі, щітка буквально "втирає" цю кислоту в зуби, через що емаль швидше руйнується", — пояснив Сурадж.

Він розповів, що чищення зубів перед сніданком допомагає видалити бактерії, що накопичилися за ніч, а фтор у зубній пасті забезпечує захист на весь день.

Щодо вечірнього чищення зубів, лікар розповідає, що воно має відбуватися щонайменше через 30 хвилин після їжі. Цей час необхідний для відновлення середовища у ротовій порожнині перед гігієнічними процедурами.

Думку лікаря підтримує і стоматологиня Діпа Чопра з Whites Dental. Вона радить просте правило: чистити зуби до сніданку, а після їжі — просто полоскати рот водою.

Чищення перед прийомом їжі дозволяє ефективно видалити бактерії та наліт, що накопичилися протягом ночі.

Полоскання водою після сніданку допомагає безпечно змити залишки їжі та кислоти. Стоматологиня застерігає, що під час їжі (особливо кислої) зубна емаль тимчасово розм’якшується. Якщо почати чистити зуби в цей момент, щітка може серйозно пошкодити захисний шар зуба, хоча, на перший погляд, таке чищення здається логічним кроком для свіжості подиху.

Аби підтримувати здоров’я зубів NHS радить:

· чистити зуби двічі на день;

· добре вичищати їжу між зубами;

· зменшити споживання цукру;

· відмовитися від куріння (у випадку, якщо ви курите);

· обмежити споживання алкоголю;

· регулярно проходити стоматологічні огляди.

Як вже писали "Коментарі", аліцин, що міститься в часнику, є потужною антибактеріальною сполукою, яку рослина використовує для захисту від шкідників. Цей компонент ефективно діє на різноманітні інфекції, допомагаючи при бактеріальних проблемах в дихальних шляхах і при запаленнях інших органів.