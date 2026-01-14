Вы постоянно допускаете эту ошибку: врач удивил заявлением, когда нужно чистить зубы

Чистка зубов утром может быть не эффективна, если вы выбираете для этого неподходящее время. Медицинский эксперт объяснил, почему привычная гигиена рта часто не спасает от заболеваний десен, и рассказал о времени, когда нужно чистить зубы утром. Об этом пишет Daily Express.

Фото: из открытых источников

Врач Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) Сурадж Кукадия рассказал, что большинство людей всю жизнь чистят зубы неправильно.

По его словам, что следует это делать до завтрака, а не после него.

"Зубы следует чистить до завтрака, а не после него. Когда мы едим, во рту образуется кислота, размягчающая защитный слой зуба (эмаль). Если почистить зубы сразу после еды, щетка буквально "втирает" эту кислоту в зубы, из-за чего эмаль разрушается быстрее", — пояснил Сурадж.

Он рассказал, что чистка зубов перед завтраком помогает удалить накопившиеся за ночь бактерии, а фтор в зубной пасте обеспечивает защиту на весь день.

Что касается вечерней чистки зубов, врач рассказывает, что она должна происходить не менее чем через 30 минут после еды. Это время необходимо для восстановления среды в полости рта перед гигиеническими процедурами.

Мнение врача поддерживает и стоматолог Дипа Чопра из Whites Dental. Она советует простое правило: чистить зубы до завтрака, а после еды просто полоскать рот водой.

Чистка перед приемом пищи позволяет эффективно удалить накопившиеся в течение ночи бактерии и налет.

Полоскание водой после завтрака помогает безопасно смыть остатки пищи и кислоты. Стоматологиня предостерегает, что во время еды (особенно кислой) зубная эмаль временно размягчается. Если начать чистить зубы в этот момент, щетка может серьезно повредить защитный слой зуба, хотя на первый взгляд такая чистка кажется логичным шагом для свежести дыхания.

Чтобы поддерживать здоровье зубов, NHS советует:

· чистить зубы дважды в день;

· хорошо вычищать пищу между зубами;

· уменьшить потребление сахара;

· отказаться от курения (в случае, если вы курите);

· ограничить потребление алкоголя;

· регулярно проходить стоматологические осмотры.

