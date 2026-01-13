logo_ukra

Цей звичайний овоч допоможе захиститися від тромбозу і уникнути раку: про що мова
Цей звичайний овоч допоможе захиститися від тромбозу і уникнути раку: про що мова

Наразі дослідження не підтвердили, що вживання часнику може знизити ризик захворіти на коронавірус або перенести його в тяжчій формі

13 січня 2026, 11:50
Автор:
Клименко Елена

Аліцин, що міститься в часнику, є потужною антибактеріальною сполукою, яку рослина використовує для захисту від шкідників. Цей компонент ефективно діє на різноманітні інфекції, допомагаючи при бактеріальних проблемах в дихальних шляхах і при запаленнях інших органів.

Цей звичайний овоч допоможе захиститися від тромбозу і уникнути раку: про що мова

Фото: з відкритих джерел

Однак наукові дослідження поки що не підтвердили, що вживання часнику зменшує ризик захворіти на коронавірус або полегшує його перебіг.

З іншого боку, існують дослідження, які свідчать, що часник може знижувати ймовірність утворення тромбів. Це важливе явище, адже тромбоутворення часто супроводжує атеросклероз. При пошкодженні атеросклеротичних бляшок може виникнути утворення згустків крові. Часник має протизапальні властивості, що допомагає зміцнити стінки бляшок і знижує здатність крові до згортання. Для профілактики тромбоутворення достатньо вживати 1–2 часточки часнику на день.

Часник також відомий своїми антиканцерогенними властивостями. За результатами великих епідеміологічних досліджень, проведених в Китаї, його вживання допомагає знижувати ризик розвитку раку, зокрема раку товстої кишки, прямої кишки та молочних залоз у жінок. Ці види раку часто пов'язані з віковими змінами в організмі. Вважається, що часник здатен стимулювати процеси знищення атипових клітин і запобігати їх розмноженню.

Крім того, часник сприяє підвищенню енергії та зменшенню швидкої стомлюваності. Люди, які регулярно споживають часник, помічають загальне покращення самопочуття. Нещодавно було виявлено, що часник має здатність знижувати рівень цукру в крові, що особливо корисно для людей із цукровим діабетом 2 типу.

Портал "Коментарі" вже писав, що кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Її п’ють у різних варіаціях — чорну, з молоком, в кав’ярнях чи вдома. Проте мало хто задумується, що далеко не всі продукти та напої добре поєднуються з кавою. Експерти з харчування радять уникати одночасного вживання кави з певними продуктами, оскільки це може негативно впливати на травлення, смак напою та засвоєння нутрієнтів.



