Содержащийся в чесноке алицин является мощным антибактериальным соединением, которое растение использует для защиты от вредителей. Этот компонент эффективно действует на различные инфекции, помогая при бактериальных проблемах в дыхательных путях и воспалениях других органов.

Фото: из открытых источников

Однако научные исследования пока не подтвердили, что употребление чеснока уменьшает риск заболеть коронавирусом или облегчает его течение.

С другой стороны, существуют исследования, свидетельствующие о том, что чеснок может снижать вероятность образования тромбов. Это важное явление, ведь тромбообразование часто сопровождает атеросклероз. При повреждении атеросклеротических бляшек может возникнуть образование сгустков крови. Чеснок обладает противовоспалительными свойствами, что помогает укрепить стенки бляшек и снижает способность крови к сворачиванию. Для профилактики тромбообразования достаточно употреблять 1–2 дольки чеснока в день.

Чеснок также известен своими антиканцерогенными свойствами. По результатам крупных эпидемиологических исследований, проведенных в Китае, его употребление помогает снижать риск развития рака, в частности рака толстой кишки, прямой кишки и молочных желез у женщин. Эти виды рака часто связаны с возрастными изменениями в организме. Считается, что чеснок способен стимулировать процессы уничтожения атипичных клеток и предотвращать их размножение.

Кроме того, чеснок способствует повышению энергии и уменьшению быстрой утомляемости. Люди, регулярно потребляющие чеснок, замечают всеобщее улучшение самочувствия. Недавно было обнаружено, что чеснок способен снижать уровень сахара в крови, что особенно полезно для людей с сахарным диабетом 2 типа.

Портал "Комментарии" уже писал , что кофе — один из самых популярных напитков в мире. Ее пьют в разных вариациях — черную, с молоком, в кафе или дома. Однако немногие задумываются, что далеко не все продукты и напитки хорошо сочетаются с кофе. Эксперты по питанию советуют избегать одновременного употребления кофе с определенными продуктами, поскольку это может негативно влиять на пищеварение, вкус напитка и усвоение нутриентов.