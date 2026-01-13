Ці 6 продуктів остаточно руйнують ефект кави: експерти здивували причиною

Кава — один із найпопулярніших напоїв у світі. Її п’ють у різних варіаціях — чорну, з молоком, в кав’ярнях чи вдома. Проте мало хто задумується, що далеко не всі продукти та напої добре поєднуються з кавою. Експерти з харчування радять уникати одночасного вживання кави з певними продуктами, оскільки це може негативно впливати на травлення, смак напою та засвоєння нутрієнтів.

Фото: з відкритих джерел

Почнемо з цитрусових фруктів — апельсинів, грейпфрутів, лимонів. Ці плоди самі по собі мають високу кислотність, а разом з кавою, яка теж є кислою, це може подразнювати шлунок, спричиняти печію, здуття та дискомфорт. Крім того, кислота цитрусових може змінювати смаковий профіль кави, роблячи її гіркішою.

Ще один продукт, який краще не поєднувати з кавою, — червоне м’ясо. Є дані, що кофеїн може перешкоджати нормальному засвоєнню заліза з м’яса, що знижує користь від цього джерела важливого мінералу.

Молоко та молочні продукти — ще один приклад. Хоча молоко багате на кальцій, кава може зменшувати його засвоєння. Невикористаний кальцій виводиться з організму з сечею, що потенційно може підвищувати ризик каменів у нирках та проблем із кістками.

Не менш шкідливо поєднувати каву з жирною смаженою їжею. Через велику кількість жиру та кофеїн шлунок може важко справлятися з таким навантаженням, що спричиняє важкість і може негативно впливати на рівень “поганого” холестерину.

Слід бути обережним зі збагаченими сухими сніданками, особливо з великою кількістю мінералів, наприклад цинку чи заліза. Кофеїн може заважати організму ефективно засвоювати ці корисні елементи, тому їх краще їсти окремо від кави.

Також варто пам’ятати про продукти з високим вмістом натрію (солі), які можуть погіршувати вплив кофеїну на кров’яний тиск, особливо у людей з гіпертонією.

Експерти рекомендують розділяти час вживання кави та основних прийомів їжі або небажаних поєднань, залишаючи між ними кілька годин. Також важливо враховувати, що кількість кофеїну впливає на організм індивідуально, і надмірне вживання може посилювати негативні ефекти від неправильних поєднань.

