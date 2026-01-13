Эти 6 продуктов окончательно разрушают эффект кофе: эксперты удивили причиной

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Ее пьют в разных вариациях — черную, с молоком, в кафе или дома. Однако немногие задумываются, что далеко не все продукты и напитки хорошо сочетаются с кофе. Эксперты по питанию советуют избегать одновременного употребления кофе с определенными продуктами, поскольку это может негативно влиять на пищеварение, вкус напитка и усвоение нутриентов.

Фото: из открытых источников

Начнем с цитрусовых фруктов – апельсинов, грейпфрутов, лимонов. Эти плоды сами по себе обладают высокой кислотностью, а вместе с кофе, который тоже является кислым, это может раздражать желудок, вызывать изжогу, вздутие и дискомфорт. Кроме того, кислота цитрусовых может изменять вкусовой профиль кофе, делая его хуже.

Еще один продукт, который лучше не сочетать с кофе, – красное мясо. Есть данные, что кофеин может препятствовать нормальному усвоению железа из мяса, что снижает пользу от этого источника важного минерала.

Молоко и молочные продукты – еще один пример. Хотя молоко богато кальцием, кофе может уменьшать его усвоение. Неиспользованный кальций выводится из организма с мочой, что может повышать риск камней в почках и проблем с костями.

Не менее вредно совмещать кофе с жирной жареной пищей. Из-за большого количества жира и кофеин желудок может трудно справляться с такой нагрузкой, что приводит к тяжести и может отрицательно влиять на уровень "плохого" холестерина.

Следует осторожничать с обогащенными сухими завтраками, особенно с большим количеством минералов, например цинка или железа. Кофеин может мешать организму эффективно усваивать эти полезные элементы, поэтому их лучше есть отдельно от кофе.

Также следует помнить о продуктах с высоким содержанием натрия (соли), которые могут ухудшать влияние кофеина на кровяное давление, особенно у людей с гипертонией.

Эксперты рекомендуют разделять время употребления кофе и основных приемов пищи или нежелательных сочетаний, оставляя между ними несколько часов. Также важно учитывать, что количество кофеина влияет на организм индивидуально, и чрезмерное употребление может усугублять негативные эффекты от неправильных сочетаний.

Как уже писали "Комментарии", привычка есть поздно вечером может иметь гораздо более широкие последствия, чем просто влияние на массу тела. Прием пищи в ночное время, особенно после 20:00, способен сказываться на работе пищеварительной системы, гормональном балансе и качестве сна. Специалисты обращают внимание, что организм в вечерние часы постепенно переходит в режим отдыха и активное пищеварение в этот период может нарушать природные биоритмы.