Вчені виявили зв'язок між розмірами пеніса та однією деталлю

Дослідження, опубліковане у журналі Journal of Sexual Medicine, виявило несподівану кореляцію між особливостями дитячого розвитку та розміром чоловічого статевого органу в дорослому віці. Зокрема, науковці з В’єтнаму з’ясували, що ожиріння в дитинстві може впливати на довжину пеніса.

Дитяче ожиріння впливає на розмір пеніса. Фото з відкритих джерел

Вчені з Ханойського медичного університету обстежили 290 чоловіків, які зверталися до клініки з питань репродуктивного здоров’я у період із червня 2023 по липень 2024 року. Дослідники проаналізували дитячі фотографії учасників, щоб оцінити рівень надмірної ваги у ранньому віці, після чого виміряли параметри їхніх статевих органів у дорослому віці.

Результати показали, що середня довжина пеніса у спокійному стані становила 8,9 см, а в ерегованому — 14,4 см. При цьому у чоловіків, які мали ожиріння в дитинстві, мали меншу довжину члена.

Що саме впливає на розмір пеніса

Науковці зазначили, що дитяче ожиріння може сповільнювати природний розвиток статевих органів, тоді як зайва вага у дорослому віці на розміри члена вже не впливає, хоча може візуально їх зменшувати, зокрема через накопичення жиру у лобковій зоні.

Дослідники також виявили, що більший обсяг талії та стегон також корелює з незначними змінами довжини пеніса. Крім того, обрізання у дитинстві може мати невеликий негативний вплив на розмір члена.

Автори наголосили, що отримані результати показують важливість контролю ваги в дитячому віці не лише для загального здоров’я, а й для майбутнього фізичного розвитку чоловіків.

"Ожиріння в дитинстві пов’язане з меншими розмірами пеніса у дорослому віці, тоді як надмірна вага в зрілому віці впливає лише на його зовнішній вигляд, а не на фактичну довжину", — йдеться у висновку наукової роботи.

Дослідники додають, що необхідні подальші дослідження, щоб з’ясувати механізми цього зв’язку.

