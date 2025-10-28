Ученые обнаружили связь между размерами пениса и одной деталью

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Sexual Medicine, выявило неожиданную корреляцию между особенностями детского развития и размером мужского полового органа во взрослом возрасте. В частности, ученые из Вьетнама выяснили, что ожирение в детстве может влиять на длину пениса.

Детское ожирение оказывает влияние на размер пениса. Фото из открытых источников

Ученые из Ханойского медицинского университета обследовали 290 мужчин, которые обращались в клинику по репродуктивному здоровью в период с июня 2023 по июль 2024 года. Исследователи проанализировали детские фотографии участников, чтобы оценить уровень лишнего веса в раннем возрасте, после чего измерили параметры их половых органов во взрослом возрасте.

Результаты показали, что средняя длина пениса в спокойном состоянии составляла 8,9 см, а в эрегированном – 14,4 см. При этом у мужчин, которые имели ожирение в детстве, имели меньшую длину члена.

Что именно влияет на размер пениса

Ученые отметили, что детское ожирение может замедлять естественное развитие половых органов, в то время как лишний вес во взрослом возрасте на размеры члена уже не влияет, хотя может визуально их уменьшать, в частности из-за накопления жира в лобковой зоне.

Исследователи также обнаружили, что больший объем талии и бедер коррелирует с незначительными изменениями длины пениса. Кроме того, обрезание в детстве может оказать небольшое негативное влияние на размер члена.

Авторы подчеркнули, что полученные результаты показывают важность контроля веса в детском возрасте не только для общего здоровья, но и для будущего физического развития мужчин.

"Ожирение в детстве связано с меньшими размерами пениса во взрослом возрасте, в то время как избыточный вес в зрелом возрасте влияет только на внешний вид, а не на фактическую длину", — говорится в заключении научной работы.

Исследователи добавляют, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить механизмы связи.

