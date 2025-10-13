logo_ukra

Чоловік з "найбільшим пенісом у світі" відповів на одне питання про щоденне життя, яке хотіли знати всі

Чоловік із найбільшим пенісом у світі розповів, як підбирає одяг і чому це створює серйозні проблеми щодня.

13 жовтня 2025, 17:47
Британець Метт Барр, який стверджує, що має найбільший пеніс у світі розміром 36 сантиметрів, розповів, як його особливість ускладнює звичайні речі, зокрема вибір одягу. За його словами, великий пеніс може створювати значні проблеми для нормального життя.

Чоловік із найбільшим пенісом у світі. Фото з відкритих джерел

Метт Барр досить відкрито розповідає про те, як його "велика чоловіча гідність" стала досить важким тягарем, який він несе протягом усього життя.

"Наявність великого пеніса – одна з найбільших проблем, з якими мені довелося зіткнутися у своєму житті. Це може звучати як мрія кожного чоловіка, але насправді це не так", — розповів Барр.

За словами чоловіка, більшість штанів просто не мають достатньо місця в паховій зоні, тож йому доводиться шукати нестандартні рішення або замовляти речі на розмір більші. 

"Щодо обхвату талії, завжди переконайтеся, що спереду достатньо місця. Можна знайти кілька хороших варіантів", — пояснив Метт, як він вибирає одяг.

Чоловік також зазначив, що проблема стосується не лише штанів, а й спідньої білизни. Барр розповів, що існують спеціальні моделі трусів, розроблені для “обдарованих” чоловіків або тих, хто робить ін’єкції для збільшення статевих органів.

Чоловік з ”найбільшим пенісом у світі” відповів на одне питання про щоденне життя, яке хотіли знати всі - фото 2

Метт Барр, стверджує, що має найбільший пеніс у світі

Барр додає, що намагається приховувати свої фізичні особливості, однак іноді це просто неможливо. Крім того, йому доводиться уникати деяких видів одягу. Як приклад, чоловік розповів про курйозний випадок, коли його вигнали з занять йогою, бо люди сприйняли природну форму під штанами як ознаку збудження.

