Мужчина с "самым большим пенисом в мире" ответил на один вопрос о повседневной жизни, который хотели знать все

Британец Мэтт Барр, утверждающий, что имеет самый большой пенис в мире размером 36 сантиметров, рассказал, как его особенность усложняет обычные вещи, в частности выбор одежды. По его словам, большой член может создавать значительные проблемы для нормальной жизни.

Мэтт Барр достаточно открыто рассказывает о том, как его "большое мужское достоинство" стало довольно тяжелым бременем, которое он несет на протяжении всей жизни.

"Наличие большого пениса – одна из самых больших проблем, с которыми мне пришлось столкнуться в своей жизни. Это может звучать как мечта каждого мужчины, но на самом деле это не так", — рассказал Барр.

По словам мужчины, большинство штанов просто не имеют достаточно места в паховой зоне, поэтому ему приходится искать нестандартные решения или заказывать вещи на размер больше.

"Об обхвате талии, всегда убедитесь, что спереди достаточно места. Можно найти несколько хороших вариантов", — пояснил Мэтт, как он выбирает одежду.

Мужчина также отметил, что проблема касается не только брюк, но и нижнего белья. Барр рассказал, что существуют специальные модели трусов, разработанные для одаренных мужчин или тех, кто делает инъекции для увеличения половых органов.

Барр добавляет, что пытается скрывать свои физические особенности, но иногда это просто невозможно. Кроме того, ему придется избегать некоторых видов одежды. Как пример, мужчина рассказал о курьезном случае, когда его выгнали из занятий йогой, потому что люди восприняли естественную форму под брюками как признак возбуждения.

