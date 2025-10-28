Вчені виявили причину постковідного туману в голові

Японські дослідники зробили великий прорив у розумінні феномену так званого "туману в голові" — це стан, який часто спостерігається у людей із тривалим перебігом COVID-19. Нове дослідження показало, що у таких пацієнтів відбуваються порушення активності рецепторів у мозку, які відіграють ключову роль у процесах навчання та пам’яті.

Вчені з'ясували причину постковідного туману в голові. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Science Daily, команда з Університету міста Йокогама застосувала передові технології ПЕТ-візуалізації для дослідження активності АМРА-рецепторів — білків, що передають сигнали між нейронами. У пацієнтів із тривалим коронавірусом дослідники зафіксували аномально високу щільність цих рецепторів, що свідчить про запальні процеси в мозку.

Порівнявши результати 30 хворих із 80 здоровими учасниками, вчені виявили чітку кореляцію між порушеннями у роботі рецепторів і тяжкістю когнітивних симптомів, зокрема таких як забудькуватість, сплутаність свідомості, проблеми з концентрацією та мовленням.

"Наші результати демонструють, що постковідний "туман в голові" має чітку біологічну основу. Це не суб’єктивне відчуття, а реальний клінічний стан", — наголосив керівник дослідницької групи професор Такахаші.

Відкриття японських вчених відкриває шлях до створення нових методів діагностики та терапії тривалого COVID. За словами Такахаші, ПЕТ-візуалізація може стати інструментом точного виявлення змін у мозку, а терапії, спрямовані на регулювання активності АМРА-рецепторів, що може допомогти зменшити когнітивні порушення.

Дослідження також підкреслює, що "туман у мозку" повинен визнаватися офіційним медичним синдромом, який потребує уваги систем охорони здоров’я у всьому світі. Адже мільйони людей після коронавірусу стикаються з тривалими проблемами пам’яті та мислення, що суттєво впливають на якість життя.

"Ми прагнемо розробити інноваційні рішення для боротьби з цим викликом і дати пацієнтам шанс повернути ясність розуму", — додав Такахаші.

