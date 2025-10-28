Ученые обнаружили причину постковидного тумана в голове

Рубрики
Японские исследователи совершили большой прорыв в понимании феномена так называемого "тумана в голове" — это состояние, часто наблюдающееся у людей с длительным течением COVID-19. Новое исследование показало, что у таких пациентов происходит нарушение активности рецепторов в мозге, которые играют ключевую роль в процессах обучения и памяти.
Ученые выяснили причину постковидного тумана в голове. Фото из открытых источников
Как сообщает Science Daily, команда из Университета города Йокогама применила передовые технологии ПЭТ-визуализации для исследования активности АМРА-рецепторов – белков, передающих сигналы между нейронами. У пациентов с длительным коронавирусом исследователи зафиксировали аномально высокую плотность этих рецепторов, что свидетельствует о воспалительных процессах в мозге.
Сравнив результаты 30 больных с 80 здоровыми участниками, ученые обнаружили четкую корреляцию между нарушениями в работе рецепторов и тяжестью когнитивных симптомов, таких как забывчивость, спутанность сознания, проблемы с концентрацией и речью.
Открытие японских ученых открывает путь к созданию новых методов диагностики и терапии длительного COVID. По словам Такахаши, ПЭТ-визуализация может стать инструментом точного выявления изменений в мозге, а терапии направлены на регулирование активности АМРА-рецепторов, что может помочь уменьшить когнитивные нарушения.
Исследование также подчеркивает, что "туман в мозгу" должен признаваться официальным медицинским синдромом, требующим внимания систем здравоохранения во всем мире. Ведь миллионы людей после коронавируса сталкиваются с длительными проблемами памяти и мышления, которые оказывают существенное влияние на качество жизни.
