Ученые обнаружили причину постковидного тумана в голове

Японские исследователи совершили большой прорыв в понимании феномена так называемого "тумана в голове" — это состояние, часто наблюдающееся у людей с длительным течением COVID-19. Новое исследование показало, что у таких пациентов происходит нарушение активности рецепторов в мозге, которые играют ключевую роль в процессах обучения и памяти.

Ученые выяснили причину постковидного тумана в голове. Фото из открытых источников

Как сообщает Science Daily, команда из Университета города Йокогама применила передовые технологии ПЭТ-визуализации для исследования активности АМРА-рецепторов – белков, передающих сигналы между нейронами. У пациентов с длительным коронавирусом исследователи зафиксировали аномально высокую плотность этих рецепторов, что свидетельствует о воспалительных процессах в мозге.

Сравнив результаты 30 больных с 80 здоровыми участниками, ученые обнаружили четкую корреляцию между нарушениями в работе рецепторов и тяжестью когнитивных симптомов, таких как забывчивость, спутанность сознания, проблемы с концентрацией и речью.

"Наши результаты демонстрируют, что постковидный "туман в голове" имеет четкую биологическую основу. Это не субъективное чувство, а реальное клиническое состояние", — подчеркнул руководитель исследовательской группы профессор Такахаши.

Открытие японских ученых открывает путь к созданию новых методов диагностики и терапии длительного COVID. По словам Такахаши, ПЭТ-визуализация может стать инструментом точного выявления изменений в мозге, а терапии направлены на регулирование активности АМРА-рецепторов, что может помочь уменьшить когнитивные нарушения.

Исследование также подчеркивает, что "туман в мозгу" должен признаваться официальным медицинским синдромом, требующим внимания систем здравоохранения во всем мире. Ведь миллионы людей после коронавируса сталкиваются с длительными проблемами памяти и мышления, которые оказывают существенное влияние на качество жизни.

"Мы стремимся разработать инновационные решения по борьбе с этим вызовом и дать пациентам шанс вернуть ясность ума", — добавил Такахаши.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что врачи назвали симптом COVID-19, который может остаться после выздоровления на всю жизнь.

Также "Комментарии" писали, что коронавирус может запускать рак в организме.