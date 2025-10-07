Лікарі назвали симптом Covid, який може залишитися після одужання на все життя

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Одним із симптомів Covid лікарі називали втрату нюху. Однак вчені виявили, що після одужання цей симптом може залишитися на все життя.
COVID-19. Ілюстративне фото
Дослідники виявили, що через два роки після зараження Covid 80% людей, які повідомили про зміни нюху, погано пройшли клінічний тест на виявлення запахів, пише видання Independent.
Співавтор дослідження, доктор Леора Горвіц пояснила, що пацієнти можуть не помітити цього одразу, однак погіршення нюху може значно вплинути на психічне та фізичне благополуччя. До того ж це небезпечно ризиками — людина може не відчути запах диму, витоку газу, зіпсованої їжі.
Лікарі пояснюють, що втрата нюху через Covid є специфічним наслідком інфекції вірусом, який викликає запалення в нюховій системі.
При цьому доктор Горвіц попередив: існує ризик, що нюх може зовсім не відновитися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вакцинацію рекомендують як захист від Covid. Однак щеплення може викликати різні побічні ефекти — від легких до дуже серйозних. Попри потенційні побічні ефекти та ризики, вакцина загалом вважається безпечною.