Лікарі назвали симптом Covid, який може залишитися після одужання на все життя
НОВИНИ

Лікарі назвали симптом Covid, який може залишитися після одужання на все життя

Лікарі попередили, що один симптом Covid може залишитися після одужання на все життя

7 жовтня 2025, 00:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Одним із симптомів Covid лікарі називали втрату нюху. Однак вчені виявили, що після одужання цей симптом може залишитися на все життя.

Лікарі назвали симптом Covid, який може залишитися після одужання на все життя

COVID-19. Ілюстративне фото

Дослідники виявили, що через два роки після зараження Covid 80% людей, які повідомили про зміни нюху, погано пройшли клінічний тест на виявлення запахів, пише видання Independent.

“Дослідження, яке проводили Національні інститути охорони здоров'я (Велика Британія), також виявило, що з тих, хто помітив зміни, приблизно кожен четвертий мав серйозне порушення нюху або повністю втратив здатність відчувати запахи”, — пише видання.

Співавтор дослідження, доктор Леора Горвіц пояснила, що пацієнти можуть не помітити цього одразу, однак погіршення нюху може значно вплинути на психічне та фізичне благополуччя. До того ж це небезпечно ризиками — людина може не відчути запах диму, витоку газу, зіпсованої їжі.

Лікарі пояснюють, що втрата нюху через Covid є специфічним наслідком інфекції вірусом, який викликає запалення в нюховій системі.

“Зараз експерти шукають способи відновлення нюху пацієнтів після Covid. У дослідженні йдеться, що це може включати прийом добавок вітаміну А або “тренування нюху для “перепрограмування” реакції мозку на запахи”, — пише видання.

При цьому доктор Горвіц попередив: існує ризик, що нюх може зовсім не відновитися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вакцинацію рекомендують як захист від Covid. Однак щеплення може викликати різні побічні ефекти — від легких до дуже серйозних. Попри потенційні побічні ефекти та ризики, вакцина загалом вважається безпечною.




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/covid-symptom-stratus-no-smell-b2837587.html
