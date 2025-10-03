Вакцина від Covid викликає серйозні побічні ефекти: лікарі зробили важливе попередження

Рубрики
Вакцинацію рекомендують як захист від Covid. Однак щеплення може викликати різні побічні ефекти — від легких до дуже серйозних.
Лікарі зазвичай рекомендують вакцину проти Covid-19 особам віком від 75 років, мешканцям будинків для людей похилого віку або особам з ослабленою імунною системою через стан здоров'я чи лікування. Попри потенційні побічні ефекти та ризики, вакцина загалом вважається безпечною, пише видання Express.
Лікарі зазначають, що побічні ефекти виникають не у всіх, хто отримав вакцину. Серед деяких поширених побічних ефектів називають:
відчуття болю,
головний біль,
відчуття втоми,
біль у руці від ін'єкції,
легкі грипоподібні симптоми.
Однак у деяких людей може виникнути сильна алергічна реакція на вакцину, що потребує негайного лікування. Також можливі “рідкісні” випадки запалення серця (міокардиту) внаслідок вакцинації.
Симптоми міокардиту можуть включати:
Втома
Біль у грудях
Набряк ніг, ступнів та щиколоток
Грипоподібні симптоми
Задишка
Легке запаморочення.
У деяких випадках, як попереджають лікарі, можуть виникнути серйозніші симптоми, а саме:
Сильне утруднення дихання,
Серцебиття, прискорене биття або тріпотіння,
Біль у грудях або відчуття стиснення в грудях.
При цих симптомах варто терміново викликати медичну допомогу.
