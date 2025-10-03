logo_ukra

Вакцина від Covid викликає серйозні побічні ефекти: лікарі зробили важливе попередження
Вакцина від Covid викликає серйозні побічні ефекти: лікарі зробили важливе попередження

Лікарі попередили про серйозні побічні ефекти, які може спричинити щеплення від Covid

3 жовтня 2025, 22:46
Автор:
Кречмаровская Наталия

Вакцинацію рекомендують як захист від Covid. Однак щеплення може викликати різні побічні ефекти — від легких до дуже серйозних.

Вакцина від Covid викликає серйозні побічні ефекти: лікарі зробили важливе попередження

COVID-19. Ілюстративне фото

Лікарі зазвичай рекомендують вакцину проти Covid-19 особам віком від 75 років, мешканцям будинків для людей похилого віку або особам з ослабленою імунною системою через стан здоров'я чи лікування. Попри потенційні побічні ефекти та ризики, вакцина загалом вважається безпечною, пише видання Express.

Лікарі зазначають, що побічні ефекти виникають не у всіх, хто отримав вакцину. Серед деяких поширених побічних ефектів називають:

  • відчуття болю,

  • головний біль,

  • відчуття втоми,

  • біль у руці від ін'єкції,

  • легкі грипоподібні симптоми.

“Зазвичай ці побічні ефекти легкі та повинні зникнути протягом тижня. Лікарі рекомендують приймати парацетамол для полегшення цих симптомів під час одужання”, — пише видання. 

Однак у деяких людей може виникнути сильна алергічна реакція на вакцину, що потребує негайного лікування. Також можливі “рідкісні” випадки запалення серця (міокардиту) внаслідок вакцинації.

Симптоми міокардиту можуть включати:

  • Втома

  • Біль у грудях

  • Набряк ніг, ступнів та щиколоток

  • Грипоподібні симптоми

  • Задишка

  • Легке запаморочення.

У деяких випадках, як попереджають лікарі, можуть виникнути серйозніші симптоми, а саме:

  • Сильне утруднення дихання,

  • Серцебиття, прискорене биття або тріпотіння,

  • Біль у грудях або відчуття стиснення в грудях.

При цих симптомах варто терміново викликати медичну допомогу. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які серйозні побічні ефекти викликає Covid.




Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2116681/nhs-advice-covid-19-vaccine-side-effects-who-can-get
