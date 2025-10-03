Вакцина від Covid викликає серйозні побічні ефекти: лікарі зробили важливе попередження

Вакцинацію рекомендують як захист від Covid. Однак щеплення може викликати різні побічні ефекти — від легких до дуже серйозних.

Лікарі зазвичай рекомендують вакцину проти Covid-19 особам віком від 75 років, мешканцям будинків для людей похилого віку або особам з ослабленою імунною системою через стан здоров'я чи лікування. Попри потенційні побічні ефекти та ризики, вакцина загалом вважається безпечною, пише видання Express.

Лікарі зазначають, що побічні ефекти виникають не у всіх, хто отримав вакцину. Серед деяких поширених побічних ефектів називають:

відчуття болю,

головний біль,

відчуття втоми,

біль у руці від ін'єкції,

легкі грипоподібні симптоми.

“Зазвичай ці побічні ефекти легкі та повинні зникнути протягом тижня. Лікарі рекомендують приймати парацетамол для полегшення цих симптомів під час одужання”, — пише видання.

Однак у деяких людей може виникнути сильна алергічна реакція на вакцину, що потребує негайного лікування. Також можливі “рідкісні” випадки запалення серця (міокардиту) внаслідок вакцинації.

Симптоми міокардиту можуть включати:

Втома

Біль у грудях

Набряк ніг, ступнів та щиколоток

Грипоподібні симптоми

Задишка

Легке запаморочення.

У деяких випадках, як попереджають лікарі, можуть виникнути серйозніші симптоми, а саме:

Сильне утруднення дихання,

Серцебиття, прискорене биття або тріпотіння,

Біль у грудях або відчуття стиснення в грудях.

При цих симптомах варто терміново викликати медичну допомогу.

