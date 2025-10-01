logo_ukra

BTC/USD

117400

ETH/USD

4332.9

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Лікарі назвали нові серйозні побічні ефекти Covid
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарі назвали нові серйозні побічні ефекти Covid

У дітей, які двічі перехворіли на Covid, виникає чимало серйозних захворювань

1 жовтня 2025, 23:51
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Лікарі попереджають, що діти, які двічі перехворіли на Covid, мають вдвічі більший ризик пережити тривалий виснажливий Covid.

Лікарі назвали нові серйозні побічні ефекти Covid

COVID-19. Ілюстративне фото

Результати дослідження спростували тези про те, що випадки Covid у дітей є “легкими”, а також уявлення про те, що повторне зараження не несе такого ж ризику тривалого перебігу Covid, як перше зараження.

“Повторні інфекції підвищують ризик болю, втоми, головного болю, порушення серцевого ритму та пошкодження нирок у дітей, а також двох потенційно небезпечних для життя фізичних станів: міокардиту та утворення тромбів”, — пише видання Independent.

Міокардит, як зазначає ЗМІ, — це запалення серцевого м’яза, яке може навіть призвести до летального результату. За даними дослідження, у дітей ризик міокардиту після другого зараження Covid збільшується втричі. Також вдвічі зростає ймовірність утворення тромбів.

“Попередні дослідження показали, що тривалий Covid частіше виникає у дітей після важкої інфекції . Діти, які хворіють на тривалий Covid, також мають підвищений ризик інших супутніх станів, таких як тривога, депресія та проблеми зі сном”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що новий штам Covid Stratus має широкий спектр симптомів. Однак перед вже традиційними симптомами інфікування з'являється відносно нетиповий. 

Зазначається, що найпоширенішою ранньою ознакою варіанту Stratus є хрипкий голос, який потім змінюється класичними симптомами ковіду, такими як лихоманка або кашель. Сімейний лікар з Харлі-стріт, доктор Кайван Хан підкреслив, що одним із найпомітніших симптомів варіанту Stratus є охриплість, яка включає хрипкий або скрипучий голос. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/long-covid-children-study-b2836845.html
Теги:

Новини

Всі новини