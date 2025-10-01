Лікарі назвали нові серйозні побічні ефекти Covid

Лікарі попереджають, що діти, які двічі перехворіли на Covid, мають вдвічі більший ризик пережити тривалий виснажливий Covid.

COVID-19. Ілюстративне фото

Результати дослідження спростували тези про те, що випадки Covid у дітей є “легкими”, а також уявлення про те, що повторне зараження не несе такого ж ризику тривалого перебігу Covid, як перше зараження.

“Повторні інфекції підвищують ризик болю, втоми, головного болю, порушення серцевого ритму та пошкодження нирок у дітей, а також двох потенційно небезпечних для життя фізичних станів: міокардиту та утворення тромбів”, — пише видання Independent.

Міокардит, як зазначає ЗМІ, — це запалення серцевого м’яза, яке може навіть призвести до летального результату. За даними дослідження, у дітей ризик міокардиту після другого зараження Covid збільшується втричі. Також вдвічі зростає ймовірність утворення тромбів.

“Попередні дослідження показали, що тривалий Covid частіше виникає у дітей після важкої інфекції . Діти, які хворіють на тривалий Covid, також мають підвищений ризик інших супутніх станів, таких як тривога, депресія та проблеми зі сном”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що новий штам Covid Stratus має широкий спектр симптомів. Однак перед вже традиційними симптомами інфікування з'являється відносно нетиповий.

Зазначається, що найпоширенішою ранньою ознакою варіанту Stratus є хрипкий голос, який потім змінюється класичними симптомами ковіду, такими як лихоманка або кашель. Сімейний лікар з Харлі-стріт, доктор Кайван Хан підкреслив, що одним із найпомітніших симптомів варіанту Stratus є охриплість, яка включає хрипкий або скрипучий голос.



