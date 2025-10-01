Лікарі назвали нові серйозні побічні ефекти Covid

Рубрики
Лікарі попереджають, що діти, які двічі перехворіли на Covid, мають вдвічі більший ризик пережити тривалий виснажливий Covid.
Результати дослідження спростували тези про те, що випадки Covid у дітей є “легкими”, а також уявлення про те, що повторне зараження не несе такого ж ризику тривалого перебігу Covid, як перше зараження.
Міокардит, як зазначає ЗМІ, — це запалення серцевого м’яза, яке може навіть призвести до летального результату. За даними дослідження, у дітей ризик міокардиту після другого зараження Covid збільшується втричі. Також вдвічі зростає ймовірність утворення тромбів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що новий штам Covid Stratus має широкий спектр симптомів. Однак перед вже традиційними симптомами інфікування з'являється відносно нетиповий.
Зазначається, що найпоширенішою ранньою ознакою варіанту Stratus є хрипкий голос, який потім змінюється класичними симптомами ковіду, такими як лихоманка або кашель. Сімейний лікар з Харлі-стріт, доктор Кайван Хан підкреслив, що одним із найпомітніших симптомів варіанту Stratus є охриплість, яка включає хрипкий або скрипучий голос.