logo_ukra

BTC/USD

112720

ETH/USD

4197.77

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Лікарі назвали ранній симптом, характерний для нового штаму Covid
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарі назвали ранній симптом, характерний для нового штаму Covid

Ранній симптом, який сигналізує про інфікування Covid

22 вересня 2025, 12:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Новий штам Covid Stratus має широкий спектр симптомів. Однак перед вже традиційними симптомами інфікування з'являється відносно нетиповий. 

Лікарі назвали ранній симптом, характерний для нового штаму Covid

COVID-19. Ілюстративне фото

Цей штам поширюється надзвичайно швидко. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала Stratus як “варіант, що знаходиться під моніторингом”, пише видання Express.

“Хоча вважається, що він не викликає важчого захворювання, він може поширюватися швидше, ніж попередні штами. Він проявляється ледь помітним раннім симптомом, який люди можуть ігнорувати, замість того, щоб розпізнати як хворобу”, — пише ЗМІ.

Зазначається, що найпоширенішою ранньою ознакою варіанту Stratus є хрипкий голос, який потім змінюється класичними симптомами ковіду, такими як лихоманка або кашель.

Сімейний лікар з Харлі-стріт, доктор Кайван Хан підкреслив, що одним із найпомітніших симптомів варіанту Stratus є хрипкість, яка включає хрипкий або скрипучий голос. Лікарі відзначили низку інших симптомів, включаючи закладеність носа, біль у горлі, розлад шлунка та втому.

За словами експерта з інфекційних захворювань доктора Пітера Чін-Хонга з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, Stratus має “ширший спектр симптомів”, ніж попередні варіанти. Він зазначив, що у деяких людей частіше болить горло. Особливо це стосується людей похилого віку. 

При появі перших симптомів лікарі радять залишатися вдома та уникати соціальних контактів. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вчені виявили, що один препарат може ефективно захистити організм від захворювання на Covid.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.express.co.uk/news/uk/2109263/new-covid-symptoms-easy-to-miss-xfg-strain?int_source=mantis_rec_top&int_medium=web&int_campaign=more_like_this_top
Теги:

Новини

Всі новини