Лікарі назвали ранній симптом, характерний для нового штаму Covid

Новий штам Covid Stratus має широкий спектр симптомів. Однак перед вже традиційними симптомами інфікування з'являється відносно нетиповий.

COVID-19. Ілюстративне фото

Цей штам поширюється надзвичайно швидко. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала Stratus як “варіант, що знаходиться під моніторингом”, пише видання Express.

“Хоча вважається, що він не викликає важчого захворювання, він може поширюватися швидше, ніж попередні штами. Він проявляється ледь помітним раннім симптомом, який люди можуть ігнорувати, замість того, щоб розпізнати як хворобу”, — пише ЗМІ.

Зазначається, що найпоширенішою ранньою ознакою варіанту Stratus є хрипкий голос, який потім змінюється класичними симптомами ковіду, такими як лихоманка або кашель.

Сімейний лікар з Харлі-стріт, доктор Кайван Хан підкреслив, що одним із найпомітніших симптомів варіанту Stratus є хрипкість, яка включає хрипкий або скрипучий голос. Лікарі відзначили низку інших симптомів, включаючи закладеність носа, біль у горлі, розлад шлунка та втому.

За словами експерта з інфекційних захворювань доктора Пітера Чін-Хонга з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, Stratus має “ширший спектр симптомів”, ніж попередні варіанти. Він зазначив, що у деяких людей частіше болить горло. Особливо це стосується людей похилого віку.

При появі перших симптомів лікарі радять залишатися вдома та уникати соціальних контактів.

