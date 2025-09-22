Лікарі назвали ранній симптом, характерний для нового штаму Covid

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Новий штам Covid Stratus має широкий спектр симптомів. Однак перед вже традиційними симптомами інфікування з'являється відносно нетиповий.
COVID-19. Ілюстративне фото
Цей штам поширюється надзвичайно швидко. Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала Stratus як “варіант, що знаходиться під моніторингом”, пише видання Express.
Зазначається, що найпоширенішою ранньою ознакою варіанту Stratus є хрипкий голос, який потім змінюється класичними симптомами ковіду, такими як лихоманка або кашель.
Сімейний лікар з Харлі-стріт, доктор Кайван Хан підкреслив, що одним із найпомітніших симптомів варіанту Stratus є хрипкість, яка включає хрипкий або скрипучий голос. Лікарі відзначили низку інших симптомів, включаючи закладеність носа, біль у горлі, розлад шлунка та втому.
За словами експерта з інфекційних захворювань доктора Пітера Чін-Хонга з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, Stratus має “ширший спектр симптомів”, ніж попередні варіанти. Він зазначив, що у деяких людей частіше болить горло. Особливо це стосується людей похилого віку.
При появі перших симптомів лікарі радять залишатися вдома та уникати соціальних контактів.
