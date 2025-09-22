Врачи назвали ранний симптом, характерный для нового штамма Covid

Новый штамм Covid Stratus имеет широкий спектр симптомов. Однако перед уже традиционными симптомами инфицирование появляется относительно нетипичный.

COVID-19. Иллюстративное фото

Этот штамм распространяется очень быстро. Всемирная организация здравоохранения классифицировала Stratus как "вариант, находящийся под мониторингом", пишет издание Express.

"Хотя считается, что он не вызывает более тяжелого заболевания, он может распространяться быстрее предыдущих штаммов. Он проявляется едва заметным ранним симптомом, который люди могут игнорировать, вместо того, чтобы распознать как болезнь", — пишет СМИ.

Отмечается, что самым распространенным ранним признаком варианта Stratus является хриплый голос, который затем сменяется классическими симптомами ковида, такими как лихорадка или кашель.

Семейный врач из Харли-стрит, доктор Кайван Хан подчеркнул, что одним из самых заметных симптомов варианта Stratus является хриплость, которая включает хриплый или скрипучий голос. Врачи отметили ряд других симптомов, включая заложенность носа, боль в горле, расстройство желудка и усталость.

По словам эксперта по инфекционным заболеваниям доктора Питера Чин-Хонга из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, Stratus имеет более широкий спектр симптомов, чем предыдущие варианты. Он отметил, что у некоторых людей чаще болит горло. Особенно это касается пожилых людей.

При появлении первых симптомов врачи советуют оставаться дома и избегать социальных контактов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ученые обнаружили, что один препарат может эффективно защитить организм от заболевания Covid.



